Los castillos de Moeche y Mesía acogerán en septiembre el festival histórico-teatral 'Reino de Galicia á escena'

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival histórico-teatral 'Reino de Galicia á escena' llegará a los castillos de Moeche (el 5 de septiembre) y de Mesía (12 de septiembre).

Galeatro organiza, con el apoyo de la Diputación de A Coruña, estos dos encuentros que suponen la primera edición de este festival teatral itinerante.

La visitas dramatizadas estarán guiadas por el historiador Hadrián García Pérez y se desarrollarán en diferentes zonas de estos espacios históricos, que servirán como complemento a las funciones que se representarán de 'Arte sen guión'.

Un reparto de actores conformado por Alba Bermúdez, Tone García, Miguel Canalejo, Nacho Martín y Alba Nogueira encarnarán a comediantes que representan entremeses en un extraño códice de la Edad Media.

Además, la actriz y periodista Carlota Mosquera hará diferentes píldoras audiovisuales de difusión para redes sociales sobre la historia de estos lugares emblemáticos.

La entrada es gratuita. Los interesados deberán acudir antes del inicio de cada función, que será a las 20,45 horas de ambos días de septiembre.