La catedrática Belén Rubio será la candidata a rectora de la Universidade de Vigo de la plataforma H2040

La catedrática Belén Rubio será la candidata a rectora de la Universidade de Vigo. - DUVI

VIGO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La catedrática y vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidade de Vigo (UVigo), Belén Rubio, ha anunciado que se presentará a las elecciones al Rectorado del centro académico como candidata de la plataforma H2040, sucediendo así al actual rector, Manuel Reigosa.

Tal como recoge el Diario Oficial de la Universidad (DUVI), Rubio ha reconocido que era "vox populi" que se iba a presentar, pese a que ella no lo había reconocido.

Así, tomará el relevo a Reigosa como candidato de esta plataforma, tras dos procesos electorales y ocho años al frente del Rectorado. "Medité mucho la decisión de presentarme y finalmente decidí que sí", ha subrayado.

Tras 24 años en puestos de gestión, la candidata de H2040 considera que "debe darle a la UVigo, porque la universidad le dio mucho a ella". Por esto, se ha mostrado dispuesta a trabajar "para hacer una universidad de futuro, que no dure seis años, sino mucho más y pueda continuar hasta el horizonte 2040".

"Seguiremos siendo la universidad de las personas, con más diálogo y consenso, analizando más los procedimientos para intentar mejorarlos. Yo no soy el rector. Él puso el listón muy alto que hay cosas que no podré superar, pero tengo mis ideas", ha apuntado en relación a Reigosa.

Sobre el hecho de ser la primera mujer que se postula a rectora, Rubio lo ha considerado un aliciente, esperando que sirva de ejemplo. "Las mujeres a veces damos un paso atrás y hay que avanzar. En la USC hay cinco mujeres candidatas después de 530 años y yo estaría encantada, si me eligen, de compartir con una rectora en Santiago y cambiar la foto de los rectores por una de rectoras", ha subrayado.