CC.OO denuncia "vulneración de derechos" en el Ayuntamiento de Soutomaior y el alcalde rechaza las acusaciones

PONTEVEDRA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de CC.OO de Pontevedra ha denunciado una supuesta situación de "vulneración de los derechos más básicos de representación" del personal laboral en el Ayuntamiento de Soutomaior, con especial incidencia, según el sindicato, en el encargado de coordinar el servicio municipal de obras. El gobierno local, por su parte, ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado que responden a un "absoluto sin sentido" basado en una interpretación errónea de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

El secretario de Organización comarcal de CC.OO, Xosé Luís García Pedrosa, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que el trabajador afectado está siendo objeto de una "persecución" y de un "abuso permanente", una situación que el sindicato ha calificado de "verdadero acoso" y de "práctica caciquil".

Según ha explicado, el empleado recibe instrucciones y requerimientos fuera de su jornada laboral, incluso durante fines de semana y en horario nocturno, sin percibir compensación económica por esas tareas.

CC.OO ha sostenido además que el Ayuntamiento "está imponiendo al trabajador una situación de especial disponibilidad" que, a su juicio, "no se corresponde con las condiciones de su puesto y que no conlleva retribución alguna". El sindicato considera que esta exigencia supone mantener al empleado disponible en cualquier momento por decisión de la Alcaldía.

La organización sindical también ha mostrado su rechazo a la modificación de la RPT que el gobierno local prevé someter a aprobación en el pleno de este viernes. En su opinión, los cambios alteran las funciones propias del encargado de obras, sustituyéndolas por tareas correspondientes a categorías profesionales inferiores.

Asimismo, CC.OO ha cuestionado la creación de una nueva plaza de encargado de servicios forestales, jardinería y medio ambiente, al entender que podría responder a un "interés político" para favorecer la incorporación de una persona afín al ejecutivo municipal.

Durante su comparecencia, García Pedrosa también ha criticado las condiciones en las que, según el sindicato, desarrolla su trabajo parte de la plantilla municipal, al asegurar que se realizan labores de desbroce durante las horas de mayor exposición al sol y que la única medida preventiva facilitada ha sido una crema solar.

Ante esta situación, el sindicato ha anunciado que, si la modificación de la RPT sale adelante, presentará alegaciones y recurrirá el acuerdo por la vía judicial en caso de que estas no prosperen. Además, ha advertido de que promoverá movilizaciones si continúan las prácticas que denuncia.

El alcalde de Soutomaior, Manuel Lourenzo, ha respondido a las acusaciones asegurando que "carecen de fundamento" y que parten de un desconocimiento de la estructura de la RPT municipal.

El regidor nacionalista ha defendido que las funciones cuestionadas por CC.OO ya figuraban en la relación de puestos aprobada en 2017, durante el anterior mandato del Partido Popular, incluida la denominada "especial disponibilidad" para actuaciones en sábados y domingos.

Lourenzo ha negado que se estén asignando al trabajador funciones ajenas a su categoría y ha explicado que tareas como la colocación y retirada de sillas durante las fiestas o la colaboración en distintos montajes ya estaban recogidas expresamente en la RPT vigente.

Además, ha incidido en que la modificación que impulsa el gobierno municipal no empeora las condiciones laborales del empleado, sino que, por el contrario, reduce parte de sus responsabilidades manteniendo el mismo horario y las mismas condiciones salariales.

Respecto a los mensajes y órdenes fuera del horario laboral denunciados por el sindicato, el alcalde ha asegurado no tener constancia de los hechos y ha señalado que, en todo caso, únicamente podría haber enviado algún recordatorio o aviso a través de WhatsApp.

Por último, Lourenzo ha reprochado a CC.OO que participe en las mesas de negociación de la RPT y, al mismo tiempo, mantenga unas críticas que, a su juicio, son consecuencia del "desconocimiento" o de una "tergiversación interesada" de la realidad del documento que se debatirá en el pleno municipal.