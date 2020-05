CC.OO. pide paralizar la segunda parte del estudio epidemiológico de la Xunta porque "no cambiará" los resultados

Sostiene que una muestra mayor "no modificará los resultados" y únicamente "sobrecargaría" la atención primaria

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha reclamado la paralización de la segunda parte del estudio epidemiológico sobre el Covid-19 que planea la Xunta, ya que entiende que "una mayor muestra no modificará los resultados" y únicamente "sobrecargaría" los equipos de atención primaria.

En un comunicado, la federación de sanidad de Comisiones Galicia manifiesta que "fuentes expertas" dudan de la efectividad de la segunda muestra anunciada el pasado fin de semana de cara a la obtención de un mayor rastreo de la circulación del virus por la comunidad.

Según la primera oleada del estudio de prevalencia realizado por el Sergas, solo el 1,15% de la población gallega tuvo contacto con el virus. Para Comisiones, continuar el estudio "signficaría sobrecargar" la atención primaria, servicio en el que también recae la elaboración del estudio encargado

"Resultaría inadmisible emplear los escasos recursos en otra tarea que no sea la asistencia, diagnóstico y tratamento precoz de los nuevos casos", remarcan desde el sindicato, que lamentan que el reconocimiento de la Consellería de Sanidade de la necesidad de reforzar la atención primaria "quedase en palabras".

"No se reforzó la dotación de medios materiales, técnicos, ni humanos", denuncia CC.OO., que pone el foco en que atención primaria hace frente a la desescalada "con agendas saturadas, ausencias de personal no cubiertas, falta de médicos de familia, pacientes crónicos que no tuvieron seguimiento durante el confinamiento, calendarios de vacunas interrumpidas que es necesario retomar, a lo que se sumarán próximamente los desplazamientos de población durante el verano".