Cecilia F. Santomé gana el Premio Blanco-Amor con su novela 'Boundaries Road SW12 8HD'

Narra la hi Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Cecilia F. Santomé --San Simón, Vilalba (Lugo), 1984-- ha ganado el XLIV Premio Blanco-Amor con su novela 'Boundaries Road SW12 8HD', en la que narra la historia de Cilla, una traductora gallega de 30 años emigrada en Londres y que alquila una habitación en la casa de una pareja acomodada.

Cecilia Fernández Santomé es traductora, narradora y lingüista. Ha participado en proyectos de periodismo colaborativo como Toonari Post o 55 Pages, además de codirigir la revista en línea Coolt'.

En 2017, recibió el Premio Literario Nortear para jóvenes escritores de Galicia y Norte de Portugal por su relato '34, Rue Saint Jacques'. En 2021, obtuvo el tercer premio en el Certame de Narracións Breves Manuel Murguía por 'As orfas daquel verán'. También es autora de las novelas 'Quérote. Eu tampouco' (Xerais, 2019), 'Unha rapaza de provincias' (Xerais, 2021) y 'As despedidas' (Xerais, 2024).

Este galardón que concede la Fundación Eduardo Blanco Amor, en colaboración con la Diputación de Ourense, está dotado con 15.000 euros y una pieza escultórica de Acisclo Manzano.

La novela ha sido seleccionada entre un total de 75 originales, el número más alto en la hitoria del premio, el más veterano y uno de los más prestigiosos de novela en lengua gallega. Hasta tres de los galardonados han sido después reconocidos con el Premio Nacional de Narrativa (Marilar Aleixandre, Xesús Fraga y Alfredo Conde).

El presidente de la Diputación, Luis Menor, ha dado la enhorabuena a la autora en una conversación telefónica. El premio será entregado en una gala literaria el próximo 5 de diciembre en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

VALORACIÓN DEL JURADO

El jurado, reunido en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, ha reconocido el estilo "moderno" de la obra, que dialoga con la literatura actual. Sobresale la "creación de un universo narrativo con gran huella poética", así como los personajes "elaborados con mucha coherencia".

La transición de la historia doméstica de la protagonista en Londres entronca con la historia del éxodo judío de Egipto, una conexión que para los miembros del jurado da "gran profundidad a la obra".

Por otra parte, el jurado pone en valor la "introducción de la corriente de conciencia de la narradora" y la temática de la obra, que se acerca a la nueva emigración a Europa y se desarrolla con un tono "de alto ritmo", en palabras del jurado.

El fallo también recoge la voz narrativa "neurótica, culta, irónica e introspectiva" de la narradora, Cilla. Además, pone en valor una prosa "muy condicionada, con un vocabulario rico y un ritmo que oscila entre la descripción minuciosa y la reflexión filosófica". De este modo, la obra recoge referencias culturales a Stendhal, Picasso o la música ska.

El jurado ha estado presidido por Luis González Tosar, junto con Heitor Mera, César Lorenzo e Inés Mosquera, con Noelia García Díaz como secretaria.