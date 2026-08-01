La CEG ve la inversión de Indra en As Pontes como una "excelente noticia" para la "reindustrialización" gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha considerado la inversión de Indra en As Pontes (A Coruña) como una "excelente noticia" para la "reindustrialización" gallega, por su capacidad para "generar empleo cualificado, atraer industria auxiliar, reforzar el ecosistema tecnológico e impulsar la competitividad de Galicia".

En una nota de prensa, la CEG ha celebrado que Indra eligiese definitivamente As Pontes para instalar una nueva fábrica de vehículos militares, por ser "uno de los mayores anuncios industriales" en Galicia desde el cierre de la central térmica de Endesa.

Según han detallado, entre sus principales características destacan una inversión de alrededor de 18 millones de euros; un empleo directo de entre 70 y 120 puestos de alta cualificación, además de empleo indirecto en proveedores y servicios.

Para la CEG, la elección de As Pontes tiene varias lecturas: la reutilización de suelo industrial ya disponible "tras el declive de la actividad térmica"; consolidar el eje Ferrol-As Pontes-Vigo como un corredor de industria tecnológica y de defensa; complementar activos ya existentes en Galicia; y que "encaja con el aumento del gasto europeo en defensa y la política industrial impulsada por el Ministerio de Defensa".

En este contexto, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha señalado que la CEG lleva años reclamando proyectos industriales capaces de sustituir la actividad perdida tras el cierre de la central térmica y ha reclamado "rapidez administrativa, infraestructuras adecuadas y una estrategia continuada de apoyo" a la inversión industrial.

Asimismo, ha incidido en el "efecto tractor" que tendrá sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). "Valoramos especialmente los proyectos que generan cadenas de suministro locales. Y en este caso, es previsible que se generen: oportunidades para empresas metalúrgicas; ingeniería; mantenimiento industrial; logística; y digitalización", ha apuntado.

También, Vieites ha puesto en valor la reutilización de infraestructuras industriales ya desarrolladas en As Pontes, y el "refuerzo de Galicia como polo industrial". "La CEG defiende una Galicia con mayor peso en sectores de alto valor añadido", ha remarcado, asegurando que un proyecto como este "reforzaría este argumento".

Igualmente, ha reivindicado la "necesidad de agilizar" licencias administrativas; la "mejora" de infraestructuras logísticas y energéticas; la "formación profesional adaptada" a los nuevos perfiles industriales; la "estabilidad regulatoria" para atraer más inversiones; y el "aprovechamiento" de fondos europeos y colaboración público-privada.