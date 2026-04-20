Celtas Cortos celebrará sus 40 años de carrera en las fiestas de verano de Ferrol

Archivo - Celtas Cortos repasan sus 40 años de trayectoria en el Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA - Archivo

FERROL, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha confirmado este lunes la primera gran actuación musical para las próximas fiestas de verano de la ciudad. Se trata de la banda vallisoletana Celtas Cortos, que recalará en la ciudad naval con su gira '40 años Contando Cuentos' a Ferrol el próximo 26 de agosto en la céntrica plaza de Armas.

El anuncio se ha realizado en una fecha muy señalada para los seguidores del grupo. "Hoy, 20 de abril, no había mejor fecha para hacer este anuncio: Celtas Cortos, conocidos por el éxito de la canción con el mismo nombre, actuarán en nuestra ciudad", ha declarado el regidor municipal.

La banda, formada en 1986, alcanzó la fama nacional con el lanzamiento en 1991 del álbum 'Cuéntame un cuento', que incluía dos de sus himnos más coreados: '20 de abril' y 'Cuéntame un cuento'. Con este trabajo realizaron una gira de más de 260 conciertos entre 1991 y 1992, congregando a grandes multitudes en escenarios como la Expo de Sevilla, Las Ventas de Madrid o las fiestas de la Mercè de Barcelona, donde reunieron a más de 63.000 personas.

A lo largo de su trayectoria, el conjunto ha publicado 13 discos de estudio, seis recopilatorios y tres álbumes en directo. Entre sus colaboraciones más destacadas figura la versión de 'Cuéntame un cuento' grabada junto al artista estadounidense Willy DeVille.

En estas cuatro décadas de carrera, Celtas Cortos ha compartido escenario con figuras de la talla de Peter Gabriel, Miguel Ríos, Silvio Rodríguez, Fito o Rozalén.

Según ha detallado el consistorio ferrolano a través de una nota de prensa, el presupuesto destinado a este concierto asciende a 38.000 euros. Se espera que la actuación del 26 de agosto sea uno de los "platos fuertes" de la programación estival de la ciudad departamental.