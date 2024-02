Centenares de abogados y procuradores del turno de oficio reclaman "condiciones dignas": "Seguiremos luchando"

Demandan también la activación de una pasarela al Reta de inmediato y censuran que los colegios de abogados "son parte del problema"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Centenares de abogados y procuradores del turno de oficio se han manifestado este viernes por las calles de Santiago de Compostela convocados por el Sindicato de Abogados y Procuradores Venia Advocatum Unio y la Plataforma Marea Negra Galicia para reclamar "condiciones dignas" y han advertido que mantendrán la huelga y que seguirán luchando.

La marcha ha partido de la rúa do Hórreo, frente al Parlamento de Galicia, y se ha desviado por la rúa de Ramón Piñeiro para a continuación subir por la rúa Eduardo Pondal, donde se ubica el Colegio de Abogados.

Precisamente, la coordinadora de la huelga en Ourense y portavoz de Marea Negra, Aline Castro, ha asegurado que los colegios "son parte del problema", ya que, ha denunciado, "no defienden al colectivo". "Pero no lo hacen porque hay intereses contrapuestos. No esperamos su ayuda", ha aseverado en declaraciones a los medios.

Castro ha explicado que el servicio de turno de oficio "funciona muy bien", pero los profesionales "ya no lo pueden sostener más". "No es que no nos paguen mucho, es que a veces ponemos dinero de nuestro bolsillo", ha explicado.

Y es que, según ha ejemplificado, estando de guardia pueden llamarlos un sábado o un domingo para asistir a una persona en comisaría, pagar la gasolina, "desplazarse las veces que haga falta" y, en ocasiones, si no le conceden la justicia gratuita, son los propios abogados los que "tienen que perseguirlo para pedirle una minuta".

PASARELA AL RETA

Además, los manifestantes también reclaman la activación de una pasarela al Reta de forma inmediata para todos aquellos profesionales "atrapados en las mutualidades de abogacía y procura que, si nadie lo remedia, verán cómo, tras cotizar toda su vida laboral, percibirán pensiones inferiores a la cuantía de una prestación no contributiva".

En este sentido, Aline Castro ha lamentado que estar en la mutua "era obligatorio" y se sienten "engañados". Por eso, ha apuntado que "todo es voluntad política". "Nuestro dinero está ahí, no pedimos limosnas, estamos atrapados en una situación que fue realmente una estafa y tiene una solución muy sencilla. Lo han hecho con otros colectivos como notarios o curas, hay posibilidades de hacerlo y de hacerlo rápido. Es simplemente falta de voluntad política", ha censurado.

También Carlos, abogado del turno de oficio que ejerce en Ribeira, ha sostenido que hay compañeros que se están jubilando a los que la pensión "no llega a 500 euros".

ADMINISTRACIONES

Asimismo, Aline Castro ha expuesto que el Gobierno central puede "regular" los derechos de los profesionales del turno de oficio "en una norma jurídica básica, con un estatuto propio del abogado del turno de oficio con derechos" y "no solo obligaciones".

En cuanto a la Xunta, Castro ha explicado que de la administración autonómica "dependen los presupuestos" con los que pagar "todas las actuaciones" que desarrollan "justa y dignamente". "No tiene ninguna justificación para lavarse las manos y no empezar a trabajar en ello", ha añadido.