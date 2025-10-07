Centenares de delegados de la CIG protestan en las 7 ciudades por una Galicia "con derechos, trabajo digno e igualdad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de delegados de la CIG han salido a la calle este martes en las siete grandes ciudades gallegas para exigir una Galicia "con derechos, trabajo digno e igualdad", demandando medidas urgentes ante la "grave situación" que atraviesa la Comunidad.

En un comunicado, la organización sindical ha explicado que estas movilizaciones se enmarcan dentro de la campaña 'Por unha Galiza con dereitos, traballo digno e igualdade' para demandar que la Xunta recoja una serie de medidas dentro de los presupuestos generales de 2026.

Así, esta mañana, tras diversas asambleas comarcales celebradas en las siete grandes ciudades, los delegados de la CIG protestaron por las calles.

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha participado en la manifestación de Vigo, haciendo hincapié en la gravedad de la situación actual y en la "pérdida de derechos laborales" a consecuencia de las políticas "letales" que, a su juicio, el Gobierno gallego aplica.

"Ponen todo lo público a disposición del negocio y de la rentabilidad del capital y de los fondos de inversión, imponiendo un modelo de turismo desordenado y descontrolado y la eucaliptización del país, mientras agonizan importantes sectores productivos y se ahonda en un modelo que consolida la histórica generación de graves desequilibrios territoriales, sociales y ambientales", ha criticado.

Carril ha indicado que la campaña de la CIG se centra en seis grandes actuaciones urgentes: la aprobación de un plan gallego de creación de trabajo e industrialización; la creación de un Banco Público gallego; la recuperación y ampliación de los servicios públicos; un sistema público gallego de servicios de atención a las personas; la creación de un parque público de viviendas, y un plan gallego de igualdad.

La CIG pide, además, la apertura de un proceso que supere el actual Estatuto de Autonomía para que se reconozcan los derechos nacionales de Galicia. "Tenemos derecho a un desarrollo gallego propio, a decidir sobre nuestro modelo económico y social", ha subrayado.

Entre las cuestiones abordadas durante los encuentros, la CIG ha destacado también la jornada de paro general de 4 horas por turno promovida para reclamar el fin de la guerra de Gaza el próximo miércoles 15. Además, la central sindical tiene convocada una manifestación central en Santiago el próximo 10 de diciembre en el marco de esta campaña por los derechos.