Más de 1.000 de personas protestan tras los disturbios en A Coruña: "Basta ya de represión policial"

Protesta contra la "represión policial" tras incidentes después de un acto de Vox - M DYLAN

A CORUÑA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios centenares de personas se han concentrado este miércoles ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña -- convocados por distintas organizaciones -- "contra el fascismo" y "la represión policial". Esto después de unos disturbios, con varios heridos, entre manifestantes y policías, ya al término de un acto de Vox en la ciudad herculina.

Ha sido secundando el llamamiento de CIG, Sindicato de Estudantes, Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS), Riazor Blues, el Sindicato de Vivenda y la CNT, entre otros, tras los incidentes registrados coincidiendo con las protestas en la plaza de María Pita ante la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, que escogió este lugar para ofrecer declaraciones a los medios.

Y es que dos personas han sido detenidas y más de una decena han resultado heridas este miércoles durante los disturbios y cargas policiales producidas en el marco de una protesta contra su presencia. En el complejo hospitalario de A Coruña, tres personas fueron atendidas por heridas, aunque no de gravedad, precisaron fuentes consultadas por Europa Press.

Ya por la tarde, se han concentrado numerosas personas ante la Subdelegación del Gobierno con lemas como 'la represión no es la solución' y con pancartas contra el fascismo. 'No somos terroristas' o 'basta ya de represión policial' han sido otras de las proclamas escuchadas, a las que se ha sumado la petición de dimisión de responsables de este organismo.

También se han colocado en la propia calzada, enfrente a la Subdelegación del Gobierno, a la media hora de iniciarse la protesta, aunque ya no se permitía el acceso por parte de la Policía y han iniciado un recorrido hasta los Cantones.

AMPLIO DESPLIEGUE POLICIAL

Esto ante un amplio despliegue policial con, al menos, ocho furgones policiales, así como numerosos agentes, ante las puertas del edificio por lo que la protesta ha tenido lugar en la calle de enfrente, con las zonas próximas cortadas.

En declaraciones a los medios, el secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gabiás, ha asegurado que la de la mañana fue una protesta "pacífica" frente a los discursos "de odio de Vox" y ha reprochado la actuación policial, "con golpes a militantes" de esta formación, además de las detenciones practicadas.

INCIDENTES

En la protesta de la mañana, unas 4.000 personas se han concentrado desde las 11.00 horas en la céntrica plaza coruñesa, donde a las 12.00 horas realizaba una intervención ante los medios el presidente de Vox.

Tras un cordón policial formado por más de una docena de furgones de la Policía Nacional, los manifestantes, convocados por organizaciones estudiantiles, Galiza Nova y el Sindicato de Inquilinas, entre otras, se situaban en las proximidades del Ayuntamiento, mientras que el acto de Vox se celebraba en la entrada a la plaza por Puerta Real.

A continuación, la tensión se fue incrementando y dio lugar a una nueva carga, en la que al menos uno de los jóvenes resultó herido, con heridas visibles en el rostro.

Tras esta situación, los disturbios se fueron repitiendo hasta desplazarse hacia la esquina de la plaza en la salida hacia San Agustín, donde algunos manifestantes comenzaron a emplear las sillas de una de las terrazas de un establecimiento hostelero.

Una de las piedras sobrepasó el cordón policial y golpeó en una pierna a una periodista, que tuvo que acudir a un centro sanitario para recibir asistencia. Esto con incidentes posteriores.

REACCIONES

Como sucedió en el transcurso de la mañana, desde CCOO se ha trasladado "el derecho a manifestaciones pacíficas" y se ha condenado "cualquier forma de violencia con independencia de quien la ejerza, la justifique o la ampare". También reclama a la Delegación del Gobierno en Galicia que "aclare" lo ocurrido.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha exigido que se depuren responsabilidades. En un comunicado, aseguran que la situación dejó "doce policías heridos" y piden que se informe de quien autorizó la celebración "de una concentración de grupos radicales violentos a escasos metros de un acto del partido político de Vox".