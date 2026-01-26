Los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual atendieron a 350 personas en su primer año

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha tomado razón este lunes de un informe de la Consellería de Política Social e Igualdade que avanza datos sobre el primer año de funcionamiento de los centros de crisis 24 horas, un período en el que fueron atendidas más de 350 víctimas de violencia sexual.

En concreto, los servicios de Vigo (31%), Ferrol (21%) y Santiago de Compostela (20%) son los que concentran un mayor número de casos atendidos, "lo que se relaciona con el volumen de población de estos ámbito", tal y como ha explicado la Xunta en una nota de prensa.

Sin embargo, los menores registros los concentran Lugo (15%) y Ourense (14%). En cuanto al perfil de las víctimas atendidas, "casi la mitad son mujeres con edades entre los 20 y los 40 años y", mayoritariamente, de nacionalidad española (70%).

Además de una primera atención de urgencia, los centros realizan otras intervenciones de apoyo a las víctimas y a su entorno, según ha recordado la Xunta, entre las que se encuentra la atención psicológica, social o el asesoramiento jurídico.

Así, en su primer año de funcionamiento, se han realizado 4.347 intervenciones, "de las que la atención psicológica representa aproximadamente el 50%, la intervención social el 20% y el asesoramiento jurídico el 13%".

Cabe señalar que Galicia cuenta con cinco centros de atención de crisis 24 horas que están situados en los entornos de los complejos hospitalarios de Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense y Vigo.

INCORPORACIÓN SOCIAL

En otro orden de asuntos, la Xunta ha anunciado que destinará 269.665 euros a financiar programas de incorporación social en viviendas para pacientes estabilizados en las unidades asistenciales con especialización en drogodependencias.

Una inversión que se materializará a través de una orden de ayudas para entidades privadas sin ánimo de lucro, "incrementando la cuantía en más de un 6% con respecto al año pasado".

Tal y como recoge un informe de la Consellería de Sanidade llevado ante el Consello de la Xunta está previsto que esta orden de ayudas se publique próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a su publicación.

Así, la Xunta financiará cuatro programas de inserción social en viviendas y aportará 67.416 euros por programa, lo que supone un aumento de más de 4.000 euros por programa con respecto al pasado año.