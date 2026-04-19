Cerca del 87% de las empresas tecnológicas gallegas usa software libre

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 86,9% de las empresas TIC gallegas disponen de software libre en alguno de sus equipos informáticos, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al año anterior.

Así lo recoge el informe 'O software libre nas empresas TIC de Galicia-Edición 2024', elaborado por el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) publicado este domingo.

Según ha detallado la Xunta, el informe revela que más de la mitad de las empresas que ya disponen de soluciones libres avanzan hacia modelos mixtos: el 57,4% usa tanto o más software libre que privativo, un indicador clave de su uso efectivo en las organizaciones.

En los servidores, ámbito crítico de las infraestructuras tecnológicas, el 50,8% utiliza mayoritariamente software libre, y un 27,7% lo hace de manera exclusiva.

Las aplicaciones libres con mayor implantación en las empresas gallegas son los navegadores de internet, las aplicaciones ofimáticas, gestor de contenidos web y gestor de correo electrónico, todos ellos con el 49% o más.

LUGO Y OURENSE PROVINCIAS CON MÁS SOFTWARE LIBRE

El informe identifica las provincias de Ourense (96,3%) y Lugo (95,5%) como los territorios con una mayor implantación del software libre. Además, constata que las empresas con actividades en Galicia, pero con sede fuera presentan mayor uso relativo de software privativo.

En cuanto a presencia en las empresas, las de los sectores Otros Servicios TIC y Actividades Informáticas encabezan la disponibilidad de soluciones libres, superando el 89%.

En referencia al uso, por sectores destaca el de las Telecomunicaciones, donde más del 80% de las empresas con soluciones libres utilizan prioritariamente este tipo de software.

LAS EMPRESAS TIC COMO PROVEEDORAS DE SOLUCIONES LIBRES

El 46,7% de las empresas TIC gallegas ofrecen productos o servicios de software, y casi la mitad de ellas (46,2%) comercializan soluciones de software libre, con especial intensidad en las provincias de Lugo y Ourense.

Las principales ventajas que los clientes perciben en el software libre son el menor coste (80,4%), la capacidad de personalización y la independencia del proveedor.

En otro orden de asuntos, el informe identifica aún algunas barreras clave para la adopción del software libre por parte de los clientes, como el desconocimiento de la tecnología (50,7%), la falta de formación (37,6%), o que declaran problemas de compatibilidad con los sistemas actuales (36%).

Con todo, el estudio destaca que Galicia cuenta con un ecosistema TIC preparado y cada vez más especializado, en el que el software libre se consolida como un elemento central para la innovación y la soberanía tecnológica.