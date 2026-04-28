La cesión de la Alcaldía de PSOE a PP en O Carballiño se formalizará cuando el regidor, de baja, se reincorpore

El alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega (PSOE), y el regidor en funciones, José Castro-Gil (PP), ofrecen una rueda de prensa en el Ayuntamiento para dar cuenta del relevo en el gobierno municipal - AYUNTAMIENTO DE O CARBALLIÑO

OURENSE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El relevo del actual regidor de O Carballiño (Ourense), Francisco Fumega (PSdeG), al portavoz del PP, José Castro-Gil, se formalizará finalmente una vez que el alcade socialista reciba el alta médica por una intervención quirúrgica.

Así lo han anunciado ambos representantes en una rueda de prensa celebrada este martes en el Consistorio, avanzando además que, mientras que Fumega no se reincorpore a la Administración local, Castro-Gil continuará siendo regidor en funciones --desde hace ocho meses--, hasta formalizar finalmente el traspaso de Gobierno de PSOE a PP.

En concreto, PSOE y PP de O Carballiño habían cerrado en junio de 2024 un pacto para gobernar en coalición, en el que se acordaba que el alcalde socialista investido, Francisco Fumega, cedería el bastón de mando municipal a PP durante el último año de mandato previo a los comicios locales de 2027.

Así las cosas, ambos representantes han coincidido este martes en el "buen resultado" de dicho pacto "fruto de la necesidad" que "desbloqueó el ayuntamiento" arrojando ahora un "resultado muy positivo" para el municipio.

Han remarcado que el acuerdo "goza de buena salud" y han fijado "en unos 30 millones" la inversión concretada tras el mismo.

APLAZO DEL RELEVO

En este sentido, Fumega --que permanece de baja médica pendiente de una intervención quirúrgica-- ha desgranado que el relevo previsto se aplazará, por lo tanto, hasta su "total recuperación y reincorporación a la vida municipal".

"Tan pronto me den el alta formalizaremos ese relevo en la alcaldía, dando cumplimiento así a lo firmado hace dos años. José ya me lleva relevando una temporada larga, y continuará así hasta que vuelva de la baja. Aunque ahora estoy pendiente de otra cirugía preventiva, espero poder dar el relevo cuanto antes", ha subrayado el regidor socialista.

Asimismo, el popular José Castro-Gil ha trasladado su "apoyo a formalizar el pacto cuando Fumega se recupere", subrayando que el acuerdo ha permitido al municipio "seguir creciendo y ganando inversiones, servicios y proyectos clave".

"Todos queremos que la ciudad siga avanzando cara adelante", ha añadido el alcalde en funciones, celebrando lo "conseguido" durante el mandato en coalición, destacando, entre otros, el contrato del agua y del SAF "más grande de la historia de O Carballiño", la reforma de la Plaza de Abastos o el Plan de Sostibilidade Turística.