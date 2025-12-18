La china Sungrow inaugura en Sanxenxo la primera planta de almacenamiento energético independiente en España

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sungrow Renewables, perteneciente al grupo chino Sungrow y especialista en el desarrollo y fabricación de equipos de energía renovable, ha inaugurado en el municipio pontevedrés de Sanxenxola primera planta de almacenamiento energético independiente en España.

Según ha informado la multinacional en un comunicado, el proyecto es una instalación referente por su contribución a la estabilidad eléctrica, la innovación tecnológica y la transición hacia un modelo energético más sostenible.

La inauguración ha tenido lugar este jueves en la planta que está ubicada en el polígono empresarial de Nantes y al acto han acudido la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el CEO de Sungrow Renewables en Western Europe, Daniel Sánchez; y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

"La planta de Sanxenxo es una muestra de nuestro propósito de liderar la transición energética con tecnología, experiencia y vision de futuro. Esta instalación pionera en Galicia y en España demuestra que nuestra empresa es ya un referente en el mercado ibérico y esta es la primera operación de muchas otras", ha remarcado el CEO de la compañía.

2.000 HOGARES AL AÑO

La planta responde al proyecto 'Bess Sanxenxo' en el que han instalado un sistema de almacenamiento energético independiente con baterías LFP en formato contenedor.

Con 5MWh de potencia instalada y 20MWh de capacidad de almacenamiento, la instalación permite absorber energía eléctrica de la red en momentos de baja demanda, almacenarla y posteriormente devolverla al sistema cuando sea necesaria. En este sentido, en condiciones operativas complejas, el proyecto abastecerá a 2.000 hogares al año.