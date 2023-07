Cientos de bomberos comarcales de Galicia se manifiestan en Santiago para pedir "un convenio único"

La "no realización de horas extra" durante la huelga causa el cierre de parques y demuestra "que el servicio no hay manera de cogerlo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cientos de bomberos comarcales de Galicia, en huelga indefinida desde el pasado 15 de junio, se han manifestado, en el mediodía de este jueves en Santiago, para pedir "un convenio único", ya que "hay siete diferentes para todos los bomberos".

La marcha ha salido desde el Parlamento de Galicia sobre las 11,30 horas y ha llegado hasta la Dirección xeral de Emerxencias. Los manifestantes han hecho una parada ante las dependencias de la Xunta, en San Caetano, coincidiendo con la reunión semanal del Gobierno gallego.

Antes del inicio de la protesta, en declaraciones a los medios, el portavoz de la mesa intersindical de bomberos de Galicia, Ángel Moldes, ha remarcado que esta manifestación es "para hacerse escuchar".

"Que las Administraciones se avengan a firmar un calendario de negociaciones para un convenio único que registramos este miércoles, para igualar las condiciones de todos los bomberos de Galicia, porque hay siete convenios diferentes", ha señalado Moldes.

A renglón seguido, ha puntualizado que quieren que las Administraciones "cumplan" con una sentencia emitida por el Tribunal Supremo el año pasado en la que "se le reconoce la figura de personal laboral fijo".

"No tenemos otra reivindicación más que hacernos escuchar e intentar que esta huelga dure lo menos posible, porque está afectando a la ciudadanía", ha remarcado.

CIERRE DE PARQUES

Ante esto, ha lamentado que "se están cerrando los parques" y ha avanzado que en la jornada de este jueves en Pontevedra hay dos cerrados y otro en Ourense. "No tiene sentido" que se cierren esos parques ya que "no dan cobertura a la ciudadanía".

En total, en Galicia, según ha detallado, son alrededor de 500 bomberos de los consorcios provinciales que actualmente se encuentran en huelga indefinida.

Como "única medida de presión" que tienen acordada hasta el momento, en el marco de este paro, es "la no realización de horas extras". Moldes ha explicado que tienen una jornada de 1.800 horas, que "no se corresponde" con su categoría como personal público y al año hacen "entorno a 200 horas extras cada uno".

"Solo parando la realización de horas extras, se ve claro que el servicio no hay manera de cogerlo. Está completamente minimizado en cuanto a personal", ha lamentado.

Como consecuencia de ello se da el cierre de los parques ya que "no tienen manera" de cubrir los mínimos, que ya "son mínimos por debajo de lo que su seguridad marcaría".

Por lo que, en palabras de Moldes, "no tienen manera" de cubrir los parques, por eso los cierra. "Les da igual no tener los parques abiertos y no avisan a los ayuntamientos que no reciben la cobertura que deberían", ha explicado.

"ESPERAMOS QUE SE NOS ESCUCHE"

En cuanto a los servicios mínimos decretados durante la huelga, ha ejemplificado que en Pontevedra son el calendario laboral y "lo están incumpliendo a diario, ellos mismos".

Así, ha remarcado que esta manifestación "es el comienzo" de las movilizaciones, esperan que hoy se les escuche, y por lo tanto "sea también el final".

"Si fijamos un calendario de negociación con la Xunta y con las Diputaciones, pararemos e intentaremos arreglar lo antes posible", ha puntualizado.

Además, ha indicado que la Diputación de Lugo los ha convocado a la mesa de negociación este viernes y la Xunta "ha tratado de anular esa reunión, diciendo que no se iba a presentar". "Si no te sientas en una mesa a negociar, no hay nada que arreglar", ha sentenciado Moldes.

BENGALAS, BOCINAS Y BOTES DE HUMO

Los profesionales se han concentrado ante el Parlamento de Galicia y han hecho sonar bocinas, petardos y han encendido botes de humo, que han convertido el cielo despejado de la capital gallega en un día oscuro.

En la cabecera han lucido dos pancartas, en una se ha podido leer 'Bomberos lowcost Xunta + Diputación condiciones dignas' en el otro 'Condiciones dignas para los bomberos ya'.

Además, han repartido a los transeúntes unos papeles en los que se ha podido leer 'de héroes en 2020 a esclavos en el 2023'. Así, en el ha explicado que están "mal gestionados, mal dimensionados, mal tratados y mal valorados", ante todo esto han propuesto una "solución fácil" que, para ellos, pasa por "un convenio colectivo acorde a su profesión".

La protesta ha transcurrido prácticamente sin incidentes, pero al llegar a San Caetano han tirado una bengala que ha prendido en un arbusto. El fuego ha sido extinguido rápidamente por los bomberos de Santiago.