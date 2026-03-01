Cientos de lucenses recuerdan a la alcaldesa Paula Alvarellos en el primer aniversario de su fallecimiento - AYUNTAMIENTO DE LUGO

LUGO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de lucenses se han reunido este domingo en el Parque Rosalía para recordar a la alcaldesa Paula Alvarellos, en el primer aniversario de su fallecimiento.

Tal y como ha trasladado el Ayuntamiento de Lugo en una nota de prensa, al acto asistieron concejales de todos los grupos municipales; representantes de otras administraciones públicas, de asociaciones vecinales y del ámbito social, político, empresarial, cultural, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, agradeció a todos los lucenses que se acercaron al Parque Rosalía, para participar en este acto el que "quisieron recordar a la alcaldesa y amiga", de la que destacó su "compromiso, trabajo, tenacidad, valentía e ilusión tanto en su faceta política como personal".

Además, ha destacado su carácter "cercano y empático y su honradez e integridad para llevar a cabo el compromiso que adquirió con la ciudad de Lugo", por lo que dejó una "profunda huella entre los vecinos".

También, el secretario xeral del PSdeG, Jose Ramón Gómez Besteiro, ha remarcado que fue una persona que "vivía la política con honestidad y responsabilidad", y "sin esquivar los problemas cuando tocaba afrontarlos".

"El recuerdo que queda de ella es el de una mujer comprometida y profundamente humana. Y eso es lo que queremos celebrar hoy", ha enfatizado.

Durante la jornada de homenaje, se realizó la lectura de un poema escrito por su compañero de grupo y amigo, Pablo Permuy, también fallecido el año pasado. La lectura corrió a cargo de la concejala Ángeles Novo.

Finalmente, el cantante y guitarrista del grupo Forguet La France Roi Álvarez ha cerrado el acto, interpretando el tema 'La chica de ayer', una de las canciones preferidas de la alcaldesa; con la entrega de un ramo de flores a sus familiares y el aplauso de todos los asistentes.