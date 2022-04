Cientos de personas se manifiestan en Santiago por la autodeterminación de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela para reclamar la autodeterminación de Galicia bajo el lema 'Somos unha nación' y conmemorar la Revolución Gallega de 1846 y los Mártires de Carral.

La manifestación, convocada por la Plataforma Vía Galega, ha arrancado de la Alameda al grito de 'Que queiran, que non, Galicia é unha nación', 'non, non, non á colonización' o 'por españois nunca pasaremos'.

Los asistentes, que han recorrido el casco viejo de la capital gallega hasta la plaza de Platerías, han demandado una república gallega y han defendido la fuerza "imparable" del nacionalismo.

"No somos españoles, somos gallegos. Somos un pueblo con derechos por más que le escueza al Estado español", ha aseverado Isabel Risco, encargada de introducir el acto final en la plaza compostelana.

Ángel Louzao, Marta Dacosta, Daniel Asorey, Pablo Carracedo "Jasper" y María Xosé Bravo han sido los encargados de leer el manifesto final en representación de los más de 60 colectivos que conforman esta plataforma social. El acto también ha contado con la actuación musical del grupo "Un pueblo, una selección" que grabó el himno deportivo de las selecciones gallegas.

"Como nación libre, Galicia podrá construir una sociedad con trabajo digno y sin emigración, más democrática, más justa y de mayor igualdad y bienestar social", ha asegurado el portavoz de Vía Galega, Ángel Louzao, en declaraciones a los medios.

Louzao ha apuntado que "no hay plena democracia si no se garantizan los derechos colectivos de un pueblo; por eso Galicia como nación tiene derecho a la autodeterminación".

La plataforma rechaza así "subordinaciones y dependencias" y lamenta que "mientras Galicia contribuye a desarrollar otros territorios del Estado, se la condena a emigrar, con unos salarios de los más bajos del Estado y las segundas pensiones más reducidas".

"Exportamos el 30% de electricidad y la pagamos a precio de oro, no tenemos un sector público de la energía y tampoco una tarifa eléctrica gallega, eso condena a la pobreza energética las clases populares, mientras los oligopolios del sector, en el año 2021, ingresaron 2.700 millones de la electricidad que producimos", ha argumentado.

En base a todo esto, la plataforma exige "romper la dependencia colonial" con España y urge un modelo económico "autocentrado" y un sistema fiscal y de financiación "propia y soberano".

Por último, recalcan la necesidad de "combatir la galopante españolización y el ataque al idioma y cultura gallegos".