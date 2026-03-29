Cientos de personas protestan en Santiago contra agresiones y políticas tránsfobas: "Nuestra existencia no es un debate"

Manifestación por el Día de la Visibilidad Trans, a 29 de marzo de 2026, en Santiago de Compostela (A Coruña). - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han movilizado este domingo en Santiago para protestar contra agresiones y políticas tránsfobas y reclamar más derechos para el colectivo, con especial atención a las personas no binarias, no migrantes y menores de 12 años, excluidas de la Ley Trans.

"Los derechos trans son derechos humanos. Nuestra existencia no es un debate. No es una ideología. Es una realidad", reclama el manifiesto, leído en la Praza do Obradoiro por varias de las participantes --junto a una intérprete en lengua de signos-- y al que se han adherido más de 120 organizaciones de todo tipo.

La marcha arrancó en torno a las 12.00 horas desde la Praza 8 de Marzo encabezada por la sección juvenil de Arelas, asociación de familias de menores trans e impulsora de la manifestación, bajo el lema 'A vosa transfobia, a nosa resposta'. Con ella, se han querido adelantar dos días al Día de la Visibilidad Trans, que se celebra el 31 de marzo.

"Hay motivos de sobra para salir a las calles", ha defendido Alicia Arruti, miembro de la organización, al inicio de la marcha. En este sentido, ha lamentado ante los medios de comunicación la "terrible" agresión a una mujer trans en La Bañeza (León), por la que han detenido a cinco personas, y el también reciente ataque homófobo ocurrido en Pontevedra.

Igualmente ha cargado contra el "retroceso" que avista en Portugal, que está en proceso de modificar su ley de identidad de género para reintroducir el requisito de contar con un informe médico. Además, el Gobierno del país vecino planea prohibir los bloqueadores hormonales a las personas menores de 18, que tampoco podrán cambiar sus documentos de identidad.

Como respuesta a estas realidades, las centenares de personas participantes han mostrado su rechazo con consignas como "O trans é real", "As persoas non binarias existen e resisten" y "Con pene ou con vaxina, mulleres combativas".

De este modo, Arruti ha remarcado que, aunque parece que hay "una mayoría en contra, no es así". "Lo que queremos demostrar es no solo defender los derechos conquistados y reclamar los que quedan por conseguir, sino concienciar a la sociedad y defender que la sociedad gallega apoya a las personas trans", ha expuesto.