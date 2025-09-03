Cientos de personas protestan en Xove (Lugo) por la situación "bastante deficitaria" del centro de salud en verano - PLATAFORMA SANITARIA DA MARIÑA

Durante la época estival solo hubo una médica de las dos plazas que hay habilitadas, aunque el Sergas subraya que ya están ambas cubiertas

LUGO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas --más de 300, según los convocantes-- han acudido este miércoles a una protesta ante el centro de salud de Xove (Lugo) por la situación "bastante deficitaria" de la asistencia sanitaria durante el verano.

La Plataforma Sanitaria da Mariña, organizadora de esta concentración en la que han participado vecinos y profesionales, explica a Europa Preess que solo hubo una médica en servicio en el municipio porque antes del verano se jubiló la otra que había.

Entonces, la única facultativa que quedaba tenía que asumir "su cupo y las urgencias del otro", hasta el punto que "muchas veces se quedaba más tiempo" fuera de horario para "sacar adelante la atención sanitaria" en Xove.

Pero hubo días en los que la única médica también faltaba, por lo que los pacientes tuvieron que ser derivados al centro de salud de Burela, "que también estaba con muy poco personal durante el verano".

A raíz de esta protesta, el Área Sanitaria de Lugo-A Mariña-Monforte informa de que las dos plazas de médico de familia que hay habilitadas en Xove "están actualmenta cubiertas", si bien durante la época estival sí se produjo ese déficit por la "falta absoluta de profesionales" en las listas de contratación, "situación común en todo el sistema sanitario español".

Por tanto, la administración sanitaria da por "plenamente garantizada" la asistencia en el municipio con estos dos facultativos que hay ahora.

Sin embargo, la Plataforma Sanitaria da Mariña denuncia que la persona que pusieron es un MIR de último año, es decir, que "no acabó su formación" como especialista, algo con lo que los convocantes de la protesta no están de acuerdo.