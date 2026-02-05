Cierra por cuarto día consecutivo la PO-11, entre Marín y Pontevedra, al ser inundada por el mar

La PO-11 cortada por riesgo de desbordamiento de la ría, a 2 de febrero de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia (España). Las intensas lluvias de las últimas horas y la pleamar han obligado a cortar la PO-1, conocida como la autovía de Marín, en ambos sent - Beatriz Ciscar - Europa Press

PONTEVEDRA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, ha amanecido este miércoles cerrada al tráfico por cuarto día consecutivo tras inundar de nuevo el mar sus carriles debido al temporal.

En concreto, según ha informado la Guardia Civil, la calzada permanece en estos momentos cerrada al tráfico en ambos sentidos.

La de este jueves es cuarta jornada en la que este vial sufre unos cortes que arrancaron el pasado lunes, cuando la autovía cerró en dos ocasiones.

Tras ello, amaneció cerrada en las jornadas del martes y del miércoles, un episodio que se ha vuelto a repetir este jueves.

REUNIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Ante esta situación, la Subdelegación del Gobierno en Galicia ha informado de que este viernes mantendrá una reunión con todas las administraciones implicadas, además de con las cuerpos y fuerzas de seguridad para abordar este asunto.

En concreto, el encuentro tendrá lugar a las 11,00 horas en la Subdelegación del Gobierno y en él están llamados a acudir los ayuntamientos de Pontevedra y Marín, las policías locales de ambas localidades, la Guardia Civil de Tráfico, la Axencia Galega de Infraestruturas, la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra y la Demarcación de Carreteras con el objetivo de tratar de optimizar la coordinación ante la reiteración de episodios de corte de tráfico por subida de las mareas en la PO-11.