CIG advierte que Galicia concentró el 25% del nuevo paro y UGT y CC.OO. ponen el foco en la afectación en mujeres

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La CIG denuncia que "Galicia acumuló en febrero el 25% del nuevo paro registrado en el conjunto del Estado", mientras que UGT y CC.OO. ponen el foco en la afectación entre mujeres.

En un comunicado, la central nacionalista lamenta que la comunidad "consolida la precariedad en el sector servicios" y avisa de la "dependencia creciente" del empleo público "para sostener la afiliación a la Seguridad Social".

Por su parte, UGT, a las puertas del día de la mujer, recuerda que estas "siguen representando el 58,1% del total del desempleo en Galicia". "Es imprescindible seguir reforzando las políticas activas de empleo, elevar los salarios y aplicar de una vez la reducción de la jornada", subraya.

Mientras, CC.OO. apunta que el paro crece "el doble" entre mujeres y critica "falta de compromiso de la Xunta para combatir la desigualdad", al tiempo que pide al Gobierno que "tome nota" de la evolución --positiva-- en actividades ligadas al cambio de modelo productivo.

AUTÓNOMOS

Por otra parte, la unión de profesionales y trabajadores autónomos destaca que febrero cierra con 203.753 afiliados a este régimen en Galicia, lo que supone un incremento de 412 activos respecto a enero y 456 más que en febrero de 2025.

"Aunque no se trata de un máximo histórico en la región, el dato refleja una ligera recuperación en este inicio de año", señala en un comunicado de prensa en el que habla de "especial dinamismo en actividades vinculadas a servicios cualificados y sectores estratégicos de la economía".