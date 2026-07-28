CIG convoca una manifestación en O Porriño un año después de la muerte de Teresa de Jesús: "El sector de SAF no olvida"

Mariño y Pérez en rueda de prensa. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha convocado para este miércoles una manifestación en O Porriño (Pontevedra) cuando se cumple un año del fallecimiento de la trabajadora del servizo de axuda no fogar (SAF) Teresa de Jesús en una de las casas a las que acudía: "El sector no olvida".

En rueda de prensa, el responsable nacional de CIG-Servizos, Pedro Pérez, recordó la tragedia ocurrida en julio de 2025 en la parroquia de Atios, subrayando que desde aquel momento el sindicato ha hecho "todo lo posible" para "erradicar" las situaciones de violencia en el sector.

Al respecto, tanto él como la secretaria comarcal das Mulleres de CIG Vigo, Ester Mariño, hablaron del protocolo ante situaciones de violencia del SAF firmado por sindicatos, patronal y diversos agentes negociadores a excepción de la Consellería de Política Social (aunque sí fue firmado por Instituto Galego de Seguridade y Saúde Laboral, organismo de la Xunta de Galicia).

"Un año después, tras una negociación muy intensa (...) la Consellería se niega a firmar y deja el protocolo sin ningún tipo de efecto", lamentaron, explicando que dicho protocolo llevaba aparejado un anexo con las diferentes acciones necesarias para que pudiese tener efecto, como cambios legislativos que debería llevar a cabo el Gobierno autonómico. No obstante, el ISSGA solo firmó el protocolo, pero no este anexo.

Desde la CIG insistieron en pedir también un nuevo convenio para el sector, que suponga tanto mejoras salariales como laborales para las trabajadoras, en su gran mayoría mujeres. También reivindican más seguridad para ellas y la posibilidad de que puedan dejar de acudir a una de las viviendas en caso de agresión sin que suponga para ellas una reducción de sus horas, con la consecuente bajada de sus ingresos, entre muchas otras reclamaciones.

La manifestación de este miércoles partirá del Centro Cívico de O Porriño hasta el Ayuntamiento a partir de las 11.30 horas y clamará por un sistema público gallego de atención a las personas, lamentado la CIG que la privatización de este servicio solo supone "precariedad".

Precisamente este martes el BNG de O Porriño ha animado a la ciudadanía a participar en esta manifestación, criticando que el alcalde, Alejandro Lorenzo, "se niege a reclamar a la Xunta mejoras para el SAF".

"Para el BNG lo que ocurrió en Atios hace un año supuso un punto de inflexión para urgir cambios que dignifiquen el trabajo de las personas que prestan este servicio", ha subrayado la concejala Míriam Martínez, reclamando a la Xunta "que asuma su responsabilidad".