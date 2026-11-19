Archivo - El secretario general de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril, durante una concentración ante el Ayuntamiento de O Porriño, a 30 de julio de 2025, en O Porriño, Pontevedra, Galicia (España). La CIG ha convocado una concentra - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CIG, que solicitó acceso a la documentación del proyecto de Altri manejada por Impulsa Galicia, ha tachado de "insólita" la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ha desestimado su recurso y considera que el texto "pone en evidencia que la Xunta de Galicia diseñó la sociedad para evitar su control público".

Con una sentencia de esta semana, la Sala ha avalado la decisión de la Comisión da Transparencia de inadmitir la reclamación del sindicato. Los magistrados consideran que la Xunta no ejerce el control efectivo sobre la sociedad al no superar los porcentajes de participación exigidos y, por tanto, han concluido que no está sujeta a las obligaciones de la ley de transparencia.

Tras conocerse la resolución este miércoles, a través de un comunicado, la CIG ha incidido en que los magistrados "reconocen la fundamentación de la demanda", dado su rechazo a imponer costas a la central nacionalista. También ha recalcado que el tribunal afirma en una de sus fundamentaciones de derecho que "pueden compartirse con carácter general las conclusiones del Consello de Contas", que advirtió de la carencia de fiscalización de la sociedad Impulsa Galicia, según el sindicato.

Ante esto, la CIG observa "oscurantismo" por parte del Gobierno gallego en todo lo relativo a la elección y la tramitación del proyecto de Altri. Concretamente, le ha reprochado que, para que la entidad hubiese estado sometida a los criterios de la ley de transparencia, "sería suficiente que la administración gallega hubiese poseído el 50,1 % de su capital".

"La Xunta promovió la creación de una sociedad público-privada participada por la propia administración autonómica, Abanca, Reganosa y Sogama, pero buscó una fórmula que le permitía controlar dicha sociedad hasta el límite justo para escapar de los principios de transparencia y de la fiscalización que establece la normativa vigente para las sociedades mercantiles públicas", ha criticado.

Además, la CIG ha pedido no perder de vista que, en agosto de 2025 --tres meses después de la CIG trasladase la petición de acceso a esta información--, la Xunta de Galicia anunció la disolución de Impulsa Galicia. Para el secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, todo en este proceso "es una maniobra del Gobierno de Rueda para eliminar las pruebas de un proyecto tan terrorista ambiental y socialmente como el de Altri".