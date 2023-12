La CIG demanda a la Seguridad Social por "vulnerar la intimidad" de las mujeres de baja por menstruación o por aborto

Critican que este tipo de bajas tienen un código de identificación y tanto la empresa como las gestorías pueden saber el motivo de la misma

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha denunciado a la Seguridad Social ante la Agencia de Protección de Datos y ante los organismos de representación del INSS, por "vulneración de protección de datos" de las mujeres cuando se acogen a las bajas por menstruación incapacitante, irrupción (voluntaria o no) del embarazo y embarazos a término.

Así lo han declarado este jueves en una rueda de prensa, celebrada en al sede del sindicato en Santiago, la secretaria Confederal de Mulleres de la CIG, Nicolasa Castro, y la secretaria Confederal de Organización, Susana Méndez.

Según han explicado, la propia Seguridad Social "informa a la empresas" de las causas de baja de las mujeres cuando se producen por esas situaciones.

El sindicato ha tenido conocimiento de esta circunstancia por una mujer afectada, afiliada a la asociación, que ha descubierto que tanto la empresa, como la gestoría con la que trabaja "tenían conocimiento" de que había pasado por un aborto.

Esta "vulneración" de la normativa de protección de datos y del derecho a la intimidad de la trabajadora es producida tras las modificaciones de la ley relativa a la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Estas modificaciones, para Castro, han significado un "avance importante", aunque "insuficiente" para las mujeres trabajadoras y que permitieron reconocer nuevos derechos.

Nicolasa Castro ha considerado "más grave" que las mujeres que pasan por estas situaciones de IT hoy en día "no saben" que su empresa tienen conocimiento de esas situaciones y del diagnóstico que las provoca, ya que, según ha detallado, se realiza mediante un sistema interno de notificaciones que las trabajadoras "no conocen" y al que "no pueden acceder".

IDENTIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES

El INSS, ha continuado, emitió en mayo de este año una instrucción con respecto al sistema FIE, de comunicación de contingencias a las empresas, en las que se recogían estas nuevas situaciones especiales.

De esta forma, cada una de ellas está marcada por un código: 01 para las IT por menstruaciones incapacitantes, 02 las interrupciones de embarazo, forzosas o no, 03 las gestaciones a partir de la semana 39 de embarazo y 04 las situaciones de COVID que no sean consideradas accidente de trabajo.

Además, han añadido que por parte de la Tesorería de la Seguridad Social emitieron un boletín de Noticias RED, donde se recoge una información sobre el cambio en el Fichero FIE que dice que "estas situaciones especiales se podrán identificar por los valores 01 02 y 03".

A partir de eso, si una mujer está de baja por una de esas causas la empresa lo conoce automáticamente. Sin embargo, si es por cualquier otra dolencia o enfermedad "está garantizado" que no puede ser recogido en el parte de IT y "no puede ser conocido por la empresa".

Por todo ello, la CIG ha presentado una denuncia, con fecha del 19 de noviembre, ante la Agencia Española de Protección de Datos y en los organismos del INSS en la que han exigido que "se modifique esa situación y deje de exponerse" de esa forma a las mujeres.