La CIG denuncia "bloqueo" en la negociación del convenio de Estrella Galicia y la compañía lo niega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha denunciado "bloqueo" en la negociación del nuevo convenio por parte de Estrella Galicia, extremo que la compañía niega. De hecho, sostiene que "no se ha levantado de la mesa en ningún momento" y que continúa "con su voluntad de alcanzar un acuerdo a la mayor brevedad posible".

En un comunicado, el sindicato ha acusado a la compañía de querer "imponer" una negociación que no contempla mejorar las condiciones laborales, así como una serie de condiciones como la vigencia del convenio a cuatro años o una oferta económica "inamovible".

Así, la CIG ha indicado que, mientras a los trabajadores se les "obliga a asumir más carga de trabajo y más funciones", su capacidad adquisitiva "ha disminuido un 8,85 % con respecto al IPC durante la vigencia del último convenio colectivo".

Por estos motivos, la organización sindical convocará en los próximos días asambleas de personal para decidir entre todos los trabajadores qué medidas tomar para "desbloquear" la situación.

LAS PERSONAS, "UNA POSICIÓN CENTRAL Y PRIORITARIA"

Consultadas por Europa Press, fuentes de Hijos de Rivera han respondido que la empresa "mantiene una postura de respeto y prudencia en relación a las negociaciones sindicales que son habituales en cualquier organización".

"Las personas siempre han ocupado una posición central y prioritaria en Hijos de Rivera, como demuestra nuestra historia de 120 años, y así seguirá siendo", agrega la compañía, que incide en que, a su modo de ver, "el devenir de las negociaciones debería mantenerse en el ámbito de la confidencialidad" en favor del "éxito" de las mismas.

"Afirmaciones como las realizadas por parte de uno de los sindicatos participantes en el proceso no contribuyen ni a avanzar en las negociaciones ni a una defensa real de los intereses de los trabajadores de la compañía, que deberían ser la prioridad principal", ha continuado.

Enfrente, remarca que no se ha levantado de la mesa de negociación "en ningún momento" y que mantiene su voluntad de "alcanzar un acuerdo a la mayor brevedad posible".