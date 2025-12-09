CIG-Ensino acusa a la Xunta de negociar "por detrás" medidas en materia de ratios y horarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Ensino ha acusado a la Consellería de Educación de negociar "por detras" con otros sindicatos medidas en materia de ratios y horarios "en respuesta a las movilizaciones convocadas" por la central sindical para los días 16 y 17 de diciembre.

En este contexto, CSIF Ensino ha firmado este martes su adhesión al acuerdo sobre medidas para mejorar el sistema educativo firmado en 2023 con CC.OO., ANPE y UGT, una decisión que ha adoptado "por un ejercicio de responsabilidad", según ha destacado el propio sindicato.

Por su parte, la CIG-Ensino ha afeado en una nota de prensa que "después de dos años de parálisis e incumplimientos de un acuerdo que ya era de por sí insuficiente para el profesorado, la Consellaría está negociando por detrás medidas en materia de ratios y horarios en respuesta a las movilizaciones".

"Dos años después de la firma en octubre de 2023 de un acuerdo mal llamado de mejoras por parte del presidente Rueda y de tres sindicatos minoritarios, no solo no hubo ningún avance, sino que incluso llevaron al juzgado los incumplimientos recogidos en el mismo", ha detallado la central sindical.

Asimismo, se ha referido al "nerviosismo" y a los "movimientos" de la Xunta para "intentar boicotear" las movilizaciones convocadas por la CIG con "llamadas de las inspecciones" para que en los centros "se dé apariencia de normalidad".

"El otro gesto que no pasa desapercibido a nadie fue la adhesión al acuerdo de un sindicato minoritario que ni siquiera cuenta con representación en la Mesa Sectorial y que ya no estaba participando en las movilizaciones", ha subrayado.

Cabe recordar que la CIG y STEG convocaron para los días 16 y 17 de diciembre dos nuevas jornadas de huelga de profesorado y una manifestación en Compostela para el día 17 que saldrá del Parlamento de Galicia y terminará en la sede de la Xunta.

Con todo, ha hecho un llamamiento al profesorado gallego para que, "ahora más que nunca", muestre sus demandas en materia de bajada de ratios; en la recuperación del horario lectivo "de antes de los recortes"; en la dotación de mayor personal para atender a la diversidad y "en la eliminación de burocracia inútil", entre otras cuestiones.