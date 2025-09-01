CIG-Ensino avanza un curso de "lucha": convoca una manifestación para el sábado 13 de septiembre y una huelga el día 25

Denuncia "recortes" y falta de docentes, mientras la Xunta minimiza las protestas y defiende que Galicia tiene "la mejor ratio" de profesores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha anunciado este lunes la convocatoria de una manifestación en Santiago el día 13 de este mes y una huelga general y protesta el día 25 como "inicio de un curso de movilizaciones contra la política de recortes de la Xunta".

La secretaria xeral de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha denunciado ante los medios que "la situación de los centros de enseñanza es insostenible y la pérdida de derechos en los últimos 16 años ha sido flagrante", al tiempo en que ha añadido que en el período "se ha agudizado el deterioro de las condiciones laborales del profesorado".

Según ha argumentado Arroxo al justificar la convocatoria de las protestas y huelga, existen "datos" --algunos que "no son presentados por la Consellería"-- que respaldan la necesidad de una movilización de docentes, como el "incremento de la jubilación anticipada de profesores".

"Hace 15 años, se premiaba al profesor que se mantenía dando clases y se jubilaba anticipadamente, y el profesorado no lo hacía, y ahora el premio es al revés, ahora nos apremian para continuar más allá de la jubilación ordinaria", ha recalcado.

Además, Arroxo ha asegurado que el sindicato no puede acceder a datos específicos de la comunidad porque "la Consellería de Educación no los facilita" --son estadísticas que, según ha indicado, se refieren en general a las condiciones laborales de los profesores--.

"Tenemos un profesorado literalmente quemado, con ratios que en muchos casos suponen atender alrededor de 200 estudiantes", ha ejemplificado Arroxo.

"CURSO DE MOVILIZACIONES"

A raíz de la manifestación y la huelga anunciadas este lunes, la CIG-Ensino ha prometido un "curso de movilizaciones" que se darán a conocer para que la Consellería de Educación "rectifique, se recuperen derechos y se reconozca la función docente".

El sindicato prevé que los próximos meses sean de "lucha" bajo la campaña bautizada de "rectificar, recuperar, reconocer".

En esta línea, la CIG ha advertido que, "si no hay avances en las demandas de la comunidad educativa, se intensificarán las movilizaciones y protestas, sin descartar ninguna medida".

"UNIDAD SINDICAL ROTA"

Al ser preguntada sobre en que estado está la unidad sindical en Galicia, Arroxo ha afirmado que la cohesión está "rota", al paso que ha dicho que la falta de una voz unísona "es un problema gordo".

Asimismo, Laura Arroxo ha recordado que en el año 2019 hubo una "unidad plena", con "huelgas y manifestaciones históricas" en las que se reclamaba "recuperar derecho".

No obstante, la secretaria ha criticado, sin nombrarlos, que "tres sindicatos han roto la unidad sindical". "Tres sindicatos que desde luego pisaron sus líneas rojas, pero bien pisadas", ha afeado.

"LO QUE ES HABITUAL TODOS LOS AÑOS"

Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha asegurado que las movilizaciones "van en la línea de lo que es habitual todos los años".

"Siempre plantean las cuestiones de este año, hablan de recortes, de privatización, hablan siempre de lo mismo", ha aseverado, tras el Consello de la Xunta, en referencia a esta central sindical, de la que ha dicho que va "casi con piloto automático" en esta materia.

Frente a otras organizaciones sindicales, Rodríguez ha asegurado que "no plantearon ningún tipo de acuerdo".

Mientras, ha reiterado que Galicia, en relación con otras autonomías, tiene "la mejor ratio de profesor/alumno", al tiempo que ha incidido en aspectos como la pérdida de alumnado.

No obstante, el conselleiro ha considerado que "el incremento del profesorado es difícil de contradecir".