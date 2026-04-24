CIG-Ensino califica de "indignante" el acuerdo de Educación y sindicatos al "no contar" con el sindicato mayoritario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CIG-Ensino ha calificado de "indignante" el acuerdo alcanzando entre la Consellería de Educación, FP e Universidades y CC.OO, UGT, ANPE y CSIF al "no contar" con la confederación intersindical, que son el mayoritario en la mesa sectorial.

"No tuvimos acceso ni se nos convocó absolutamente para negociar ninguna de las cosas que plantearon", ha criticado la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha remarcado que el director xeral de Recursos Humanos "dijo en febrero" que se llevaría a la mesa sectorial un documento para la reducción horaria de Secundaria y Bachillerato, pero "nunca se presentó y no se convocó sectorial ninguna". Por ello, la CIG-Ensino entiende que Educación negocia "a espaldas" del sindicato mayoritario y de la mesa sectorial.

"No solo nos están dejando fuera de la mesa sectorial, sino que hablan de acuerdos, sin contar con nosotros, de los que somos firmantes", ha incidido.

Así las cosas, la CIG "tiene claro" que las medidas, "que siguen siendo insuficientes", responden a la movilización que el profesorado y la comunidad educativa ha desarrollado durante este curso.

En este contexto, ha recordado que el profesorado gallego está llamado a participar en una huelga, convocada por CIG-Ensino y STEG, el 28 de abril, así como a participar en una manifestación que partirá a las 12.00 horas de la Alameda compostelana, para exigir a la Xunta una negociación.