La CIG-Ensino y STEG anuncian dos jornadas de huelga de profesorado para el 16 y el 17 de diciembre

Manifestación en Ourense durante la segunda jornada de huelga educativa, a 29 de octubre de 2025. - CIG-ENSINO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Ensino ha anunciado que, junto al sindicato STEG, convoca dos jornadas de huelga de profesorado para los días 16 y 17 de diciembre, "después de que la Consellería siga haciendo oídos sordos al clamor del personal docente en el curso más conflictivo en la enseñanza pública gallega desde hace 40 años".

En concreto, la central sindical ha indicado en un comunicado que la huelga afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, es decir, desde Infantil, Primaria, Secundaria, FP y enseñanzas de régimen especial (conservatorios, escuelas de idiomas y de arte).

Además, ha anunciado que estas dos jornadas de huelga terminarán el día 17 con una "gran manifestación" en Santiago de Compostela que tendrá como punto central el Parlamento gallego, coincidiendo con el pleno de debate y de aprobación final de los presupuestos de la Xunta para 2026.

En este contexto, la CIG-Ensino ha destacado que la elección de estas fechas se debe a que, de este modo, la huelga coincidirá con jornadas de evaluaciones, sobre todo en Primaria y Secundaria dado que este año se adelantan en la Formación Profesional.

De este modo, y sumando estas dos nuevas fechas, el sindicato ha recordado que en apenas cuatro meses de curso serán un total de cinco jornadas de paros totales los que se han llevado a cabo en Galicia, "lo que confirma que este conflicto laboral es el más intenso desde los años 80 en la enseñanza pública no universitaria".

"HAY MUY POCO MARGEN DE MEJORA"

En cuanto a la motivación de estos paros, la CIG ha insistido en que si la Xunta aprueba el proyecto de presupuestos tal cual está ahora mismo en su tramitación parlamentaria "hay muy poco margen de mejora en cuanto a las principales reivindicaciones docentes --bajada de ratios, recuperación del horario previo a los recortes o mayor dotación de personal para atender a la diversidad--.

También ha señalado, entre otras cuestiones, que el número de profesorado presupuestado "es el mismo que los últimos cuatro años", por todo ello, ha instado al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, a "abrir negociaciones de inmediato" y reunirse con organizaciones sindicales, "como sí hace su homólogo en Sanidade".

Todo ello con el objetivo de "intentar frenar estas convocatorias y mejorar la grave situación que atraviesan los centros educativos y que ya no pueden tapar más a pesar de toda la propaganda de su departamento".