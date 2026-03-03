La CIG llama a la movilización el 10 de Marzo contra la "precariedad" y la "pobreza" de la clase trabajadora gallega

FERROL, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha realizado este martes un llamamiento a la movilización masiva en todas las comarcas de Galicia el próximo 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega.

Bajo el lema 'Contra a precariedade e a desigualdade, na Galiza traballo digno, pobo con dereitos', el sindicato busca denunciar el "empobrecimiento generalizado" que sufre la población a pesar de los indicadores macroeconómicos positivos que vende la administración.

En rueda de prensa desde la sede de Ferrol, el secretario comarcal de la CIG, Xoán Galdo, ha vinculado la lucha actual con la de los trabajadores Amador y Daniel, abatidos a tiros por la policía en 1972. Según Galdo, las reivindicaciones de hace más de medio siglo -salarios justos, libertad y negociación colectiva propia- siguen siendo de "extrema actualidad".

"A nivel macroeconómico nos venden que las cosas están maravillosamente, pero en lo pequeño, la clase trabajadora ve que cada vez es más difícil acceder a alimentos básicos y a una vivienda digna", señaló el líder sindical.

CRÍTICA A LA REFORMA LABORAL

Durante su intervención, Galdo ha cargado contra la "normalización" de la precariedad laboral, citando el uso de contratos fijos-discontinuos y jornadas parciales para "tapar" la realidad del mercado de trabajo.

A su juicio, estas dinámicas son fruto de políticas "neoliberales y depredadoras" que cuentan con la connivencia de la derecha y el auge de la ultraderecha en Galicia y el Estado.

El portavoz de la CIG ha calificado al Partido Popular en Galicia como una "correa de transmisión" de políticas estatales y de Vox, criticando lo que definió como una agenda "machista, belicista y españolista".

Uno de los puntos clave de la comparecencia fue la defensa de los convenios colectivos gallegos. Galdo ha denunciado que muchos sectores se ven "capados" por acuerdos estatales firmados por patronales y otros sindicatos (CC.OO. y UGT), lo que impide mejorar las condiciones reales de los trabajadores en la comunidad.

"Necesitamos convenios negociados aquí, en nuestro país, y no en la capital del reino. Si tuviésemos esa capacidad, mejoraríamos sustancialmente la vida de las personas trabajadoras", afirmó, poniendo como ejemplo las limitaciones actuales en sectores como la construcción.

Los actos conmemorativos en Ferrol con ocasión del 10 de marzo por parte de la CIG recogen una ofrenda floral en el Monumento al 10 de Marzo, en el barrio de Recimil, además de una manifestación, con salida desde las 20,00 horas del local sindical en la avenida de Esteiro.

Galdo ha concluido instando a la ciudadanía a construir "poder popular" para forzar políticas alternativas que prioricen a los más necesitados frente a los intereses del "gran capital" y la "ofensiva imperialista" internacional.