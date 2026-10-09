El CiMUS de la USC coordina un proyecto para desarrollar una nueva generación de radioterapia contra tumores cerebrales

Archivo - Foto recurso tomada en el laboratorio del CIMUS, en Santiago de Compostela. Investigación, Laboratorio, ciencia, I+D+i - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) se encuentra coordinando un proyecto europeo para desarrollar una nueva generación de radioterapia contra los tumores cerebrales.

Se trata de InnovaRTBRAIN (Innovative Radiotherapy for Brain Tumours), una iniciativa que busca transformar los procedimientos actuales para el tratamiento de tumores cerebrales, especialmente gliomas, y diseñar nuevos enfoques de radioterapia "más precisos, efectivos y seguros", según ha destacado la USC en una nota de prensa.

En concreto, el proyecto está coordinado desde este Centro Singular por el equipo Nuevas estrategias en Radioterapia dirigido por Yolanda Prezado. El proyecto apuesta por tecnologías innovadoras en radioterapia, como las estrategias de irradiación espacialmente fraccionada, la terapia FLASH, la protonterapia o la terapia alfa dirigida, para aumentar eficacia del tratamiento mientras se reduce el daño en el tejido sano.

Además, InnovaRTBRAIN explora nuevas estrategias basadas en la interacción entre radiación e inmunidad, incluyendo el estudio de la respuesta del sistema inmune y el desarrollo de terapias combinadas innovadoras, como la integración con inmunoterapia o terapias celulares.

Unido a sus objetivos científicos, el proyecto permitirá capacitar a una nueva generación de científicos con competencias en investigación, innovación y emprendimiento en el ámbito de la oncología radioterápica.

"Este enfoque no solo impulsará el avance científico, sino que también contribuirá a fortalecer el ecosistema europeo de investigación e innovación en salud", se recoge en la misma nota de prensa.

Para ello, la red financiará 14 contratos predoctorales distribuidos entre las distintas instituciones participantes. Los proyectos abarcan áreas clave como las nuevas modalidades de radioterapia, la inmunoterapia, las terapias celulares CAR-T, la dosimetría avanzada, la imagen médica, el análisis multiómico y la biología del microambiente tumoral.

Actualmente, la red mantiene abierto el proceso de selección para varias de las categorías predoctorales ofertadas en universidades, hospitales y empresas de distintos países europeos. Con todo, la USC ha insistido en que el objetivo final de InnovaRTBRAIN es mejorar la calidad de vida de los pacientes con tumores cerebrales, ofreciendo tratamientos más efectivos y con menos efectos secundarios.

A su vez, ha explicado que el proyecto busca acelerar la transferencia de conocimiento hacia el entorno clínico e industrial, favoreciendo el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias." InnovaRTBRAIN aspira a sentar las bases de una nueva generación de radioterapia más personalizada, precisa y eficaz frente a algunos de los cánceres más difíciles de tratar", ha concluido.