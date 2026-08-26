Cinco heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Monterroso (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas este miércoles en el municipio lucense de Monterroso al verse involucrados en un choque frontal entre dos vehículos.

Según ha informado el 112, el accidente se produjo en torno a las 16.50 horas, en el kilómetro 1 de la carretera LU-P-3301.

Si bien ninguno de los heridos parecía presentar lesiones de gravedad, cuatro de ellos fueron trasladados a un centro sanitario.

Al lugar se desplazaron, además de los servicios sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico.