Cinco personas heridas, una excarcelada, en un accidente múltiple con tres coches en Pereiro de Aguiar (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas excarcelada, tras un accidente múltiple con tres vehículos implicados en Pereiro de Aguiar (Ourense).

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar en torno a las 16.25 horas, en la N-120, a la altura del kilómetro 562, a su paso por Vilariño.

De lo sucedido alertaron varios particulares, que avisaban de que podría haber una persona atrapada. De hecho, el conductor de uno de los vehículos implicados confirmó esta circunstancia al personal de la central de emergencias.

Desde el 112 se dio aviso a efectivos del GES de Pereiro de Aguiar, a los bomberos de San Cibrao, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al 061.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención tuvieron que retirar una de las puertas de uno de los turismos para facilitar la salida de una persona herida. Fue trasladada al centro hospitalario de referencia junto con los otros cuatro heridos en el accidente.

TRES PERSONAS HERIDAS EN UN ACCIDENTE EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Por otra parte, tres personas han resultado heridas también este jueves en un accidente entre dos turismos y un camión en Santiago de Compostela.

Las tres víctimas tuvieron que ser evacuadas al Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica.

El accidente se produjo a las 17.30 horas en la AP-9, a la altura del kilómetro 74, a su paso por la parroquia de Conxo.

Fue un particular quien contactó con el 112 para informar de una colisión en la que se vieron implicados dos turismos y un camión. Según indicaba, podría haber personas heridas como consecuencia del impacto.

Al lugar acudio el 061, la Guardia Civil, la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Finalmente, los servicios sanitarios confirmaron el traslado de tres personas al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela para su valoración y atención médica.