La circulación entre Ourense y Vigo quedará restablecida este miércoles tras retirar el tren descarrilado en As Neves

Tren de mercancías descarrilado en As Neves (Pontevedra), a 15 de noviembre de 2025. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Vigo y Ourense quedará restablecida este miércoles tras finalizar los trabajos de retirada del tren de mercancías que descarrilló en As Neves (Pontevedra) el día 15 de noviembre.

Según han confirmado fuentes del Adif a Europa Press, la vía ha quedado apta para la circulación en la zona del descarrilamiento, pero el servicio de viajeros se restablecerá este miércoles, debido a que Renfe continuará con el plan alternativo de transporte durante esta jornada.

Durante el tiempo que estuvo interrumpida la circulación, según detallaron en su momento fuentes de Renfe a Europa Press, estuvieron afectados cuatro trenes diarios de Media Distancia, que recorren el trayecto entre Vigo Guixar y Ourense, dos en cada dirección. Así, los viajeros eran transportados en autobús hasta Arbo, para seguir con su viaje.

Además, los usuarios del tren de larga distancia a Barcelona, que varios días a la semana realiza ese trayecto, eran trasladados en bus hasta Ourense o desde la ciudad de As Burgas hasta Vigo.