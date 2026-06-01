La circulación se retoma en la A-52, en A Gudiña, donde un camión se incendió tras chocar con otro

1091951.1.260.149.20260601142534 Imagen del siniestro. - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

OURENSE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación se ha retomado en la A-52, en A Gudiña (Ourense), tras el incendio de un camión que se incendió tras colisionar con otro artículo articulado en torno al punto kilométrico 125 de esta vía de alta capacidad.

Según ha ratificado el 112, el temor a la propagación del incendio hacia zonas de monte o arboladas obligó a activar un operativo en el que, además de los bomberos comarcales, participaron los miembros del GES y del distrito forestal de la zona.

De hecho, el trabajo de los equipos de extinción se centró en acotar el fuego y evitar que se extendiera.

Finalmente, el camión ardió en su totalidad sin causar más daños en el entorno ni heridos.

Eso sí, los conductores de ambos vehículos necesitaron asistencia médica, aunque estaban conscientes y accesibles, y las lesiones fueron provocadas por el impacto y no por el incendio.

CORTAR LA CIRCULACIÓN

El primer aviso sobre el siniestro se recibió en el 112 Galicia a las 10.30 horas de esta mañana. Esto posibilitó que se pusiesen en marcha los protocolos de intervención necesarios, como la solicitud de ayuda a los bomberos de Verín, a los miembros del GES de A Gudiña y al personal del Distrito forestal de la zona.

También acudieron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, ya que hubo que cortar la circulación en sentido Benavente y activar rutas alternativas. Ahora, el tránsito es posible por los carriles afectados al producirse la retirada de los vehículos y la limpieza de la autovía.