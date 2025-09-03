Clúster de Turismo de Galicia lamenta que la política aeroportuaria es "desoladora" y teme la subida de los precios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha lamentado que la política aeroportuaria que tiene el Gobierno de España con Galicia es "insuficiente y desoladora" y desde el sector temen la subida del precio de los billetes.

Tal y como ha trasladado a Europa Press, el anuncio de Ryanair, del cierre de su base de Santiago y la cancelación de todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, ha generado "mucha preocupación", a pesar de que ya eran conocedores de esta posibilidad desde hace un año.

En palabras de Pardal, la pérdida de un 1.200.000 asientos "puede repercutir negativamente" en las cifras de ocupación hotelera de toda la Comunidad, y además supone "una de las peores noticias para la desestacionalización".

Asimismo, Pardal ha denunciado la "falta de voluntad política" por solucionar el tema de la descoordinación aeroportuaria que hay entre los tres aeropuertos, a lo que se suman las "insuficientes frecuencias" de AVE. "Cada vez estamos más aislados en esta Comunidad y jugamos en clara desventaja con otros destinos a la hora de competir", ha señalado.

En este contexto, ven un panorama "francamente negro", puesto que el resto de las compañías tampoco tiene aviones para colocar en nuevas rutas que vengan a Galicia.

También, preocupa el aumento del precio de los billetes, condicionado por una mayor demanda de vuelos. "Los billetes en Galicia son muchísimo más caros que en otros aeropuertos. Nos cuesta cada vez salir mucho más, porque la demanda es mucho mayor que la oferta y los algoritmos de las compañías así lo detectan", ha explicado.

Con todo, ha lamentado que quienes se van a ver perjudicados son todos los ciudadanos de la Comunidad y los turistas que quieran venir a conocerla.