El colapso de Urgencias en varios hospitales gallegos obliga a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes

Archivo - Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, a 3 de febrero de 2025, en A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El colapso de los servicios de Urgencias en varios hospitales gallegos por el impacto de los virus respiratorios en la población gallega ha obligado a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes.

Estas medidas ya se llevaron a cabo la semana pasada, cuando se registró un notable incremento en las visitas a urgencias y las hospitalizaciones por infecciones respiratorias.

Con todo, en declaraciones a los medios en O Barco de Valdeorras, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido que la presión registrada en estos últimos días está disminuyendo y ha asegurado que la situación está "controlada", con los planes de contingencia "funcionando".

Entre las medidas excepcionales está la reubicación de pacientes para utilizar áreas de asistencia específica para atender a aquellos que llegan a Urgencias. Entre ellas, la Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha lamentado el cierre de la unidad de trauma para el ingreso de pacientes de Urgencias.

Desde el centro coruñés denuncian la situación de colapso "grave y sostenido", "una realidad que ya afecta a todo el complejo y que pone de manifiesto la incapacidad de la gerencia y del Sergas para dar respuesta a la demanda asistencial existente".

Comparten el diagnóstico de los coordinadores de los Servizos de Urxencias Hospitalarias de Galicia -- que emitieron un comunicado el domingo -- sobre una situación "que no es un hecho aislado ni puntual, sino la consecuencia directa de una falta estructural de medios y de planificación en el conjunto del sistema, especialmente en Atención Primaria".

"DEJAR DE APLICAR PARCHES"

En el Chuac, indican, esta sobrecarga se traduce en la ausencia de camas disponibles, en el colapso "permanente" de Urgencias y en la adopción de medidas excepcionales -- como la mencionada de la planta de trauma -- "totalmente insuficientes".

"Estas decisiones no resuelven el problema de fondo y provocan que el colapso se extienda a otras áreas asistenciales, poniendo en riesgo la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes", lamentan.

Inciden, asimismo, en el impacto que tiene esta situación en los profesionales, "sometidos a una sobrecarga extrema, con cuadros de personal claramente insuficientes y con un desgaste físico y emocional cada vez mayor".

La Comisión insta a la gerencia y a la Consellería de Sanidade a dejar de aplicar "parches" y adoptar medidas "urgentes y estructurales".

Por su parte, la gerencia del área sanitaria coruñesa reconoce una asistencia a urgencias "elevada", pero matiza que es "acorde a la época del año", que achacan a las infecciones respiratorias y el impacto del periodo vacacional y las bajas temperaturas.

Han defendido que el plan de invierno está activado, con medidas organizativas en función de los niveles de demanda, y han mandado un mensaje de tranquilidad a los gallegos: "la asistencia está garantizada".

COLAPSO EN EL CHUS

Una situación similar ha denunciado la Asociación de Pacientes e Usuarios del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que alertaba de que durante la tarde de este lunes 38 pacientes calificados como graves estaban "aparcados" en los pasillos de acceso a urgencias, esperando a ser colocados en las zonas de atención que permanecían ocupadas por pacientes con ingreso ya asignado en planta, unos 43.

"No es tolerable la banalización de una situación muy grave que pone en cuestionamiento los principios rectores del Sergas y que no es de naturaleza puntual o estacional, sino que responde a causas estructurales conocidas por los gestores sanitarios", destacan.

Además de los problemas ya mencionados, añaden la "insuficiente" dotación de ambulancias que "demora" el traslado de pacientes con alta asignada.

"MEJORA SIGNIFICATIVA" EN VIGO

Situaciones similares denunciaron pacientes de Vigo y Ourense. Sobre esto, el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, ha asegurado que la atención en Urgencias ha experimentado "una mejora significativa" tras el pico asistencial de las últimas semanas.

En declaraciones remitidas a los medios, Puente ha señalado que la actividad actual se mantiene en niveles estables "sin situaciones de bloqueo asistencial", gracias a las medidas organizativas, de refuerzo y a la "evolución favorable de la demanda". Al respecto, ha apuntado que la circulación de la gripe "muestra una tendencia descendente", con una reducción progresiva de positivos en las pruebas diagnósticas.

No obstante, el gerente ha admitido que la presión asistencial se mantiene en hospitalización, debido a los pacientes con mayor complejidad clínica y con estancias más prolongadas. Una situación, ha matizado, que no impide atender a la población "sin incidencias significativas".

"Por lo tanto, gracias a la planificación, y junto con el trabajo y esfuerzo de los profesionales, todos los pacientes tienen asistencia sanitaria garantizada y ningún paciente ha quedado ni quedará sin atención sanitaria", ha garantizado.

FIN DE SEMANA "TENSO" EN OURENSE

En cuanto a Ourense, el gerente del área sanitaria, Santiago Camba, también ha reconocido "haber pasado" una situación "con ciertas dificultades en Urgencias, como en el resto de hospitales de Galicia". Además, ha señalado el problema añadido, el cierre del hospital materno infantil.

"Pasamos un fin de semana un poco tensos, pero en estos momentos da la impresión de que la situación se está normalizando. Todos sabemos que el mes de enero es un mes duro en Galicia. Lo tenemos que pasar", ha comentado.

Aunque ha reconocido que el hospital está "prácticamente sin camas", considera que se está manejando la situación "razonablemente bien". "Estamos preocupados y ocupados. No podemos decir lo que puede pasar mañana o dentro de una semana, pero estoy convencido de que la situación se va a ir normalizando", ha avanzado.

GÓMEZ CAAMAÑO, CON LA HUELGA SANITARIA EN EL FOCO

El gerente ha hecho estas declaraciones ante los medios después de acompañar al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una reunión con representantes del Clúster da Pizarra y visitar el hospital público del Barco de Valdeorras.

El conselleiro también se ha referido a la situación para asegurar que la presión de los últimos días está disminuyendo y que el número de urgencias es "muy similar" al del año pasado.

Aunque se ha mostrado optimista y ha insistido en que la situación ha mejorado, ha expresado su recelo ante los próximos días, con la huelga de médicos convocada a nivel estatal por un Estatuto Marco propio. Augura que esto dificulte la ordenación de altas en los hospitales.

"Pero la situación está controlada. Los planes de contingencia en diferentes áreas sanitaria están funcionando, habilitándose más camas en los casos necesarios", ha reivindicado.