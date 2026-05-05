En-Colectivo inicia la ejecución judicial para que usuarios de la AP-9 recuperen peajes cobrados durante obras en Rande

Miembros de En-Colectivo presentan ante el juzgado la demanda de ejecución de la sentencia para que usuarios de la AP-9 recuperen peajes cobrados durante las obras en el puente de Rande. - EN-COLECTIVO

VIGO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores En-colectivo ha presentado ante el juzgado de lo mercantil de Pontevedra la demanda de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró en 2025 improcedente el cobro íntegro de peajes en determinados supuestos durante las obras de ampliación del puente de Rande (2015-2018).

La demanda, ha destacado el colectivo en una nota de prensa, se inicia con un primer grupo de usuarios que ya solicitan su reconocimiento como beneficiarios, como paso previo para reclamar la devolución de los importes abonados.

Ahora, el procedimiento queda abierto a la incorporación de nuevos afectados que acrediten su situación conforme a los criterios establecidos en la sentencia a través de la página web www.en-colectivo.com.

Además, en el mismo escrito, la plataforma solicita al juzgado que requiera a Audasa para que facilite la información necesaria para identificar al resto de usuarios afectados y calcular las cantidades a devolver, con el objetivo de agilizar el proceso.

"Durante años se cobró por un servicio que no se prestaba en condiciones. Ahora corresponde ejecutar la sentencia y proceder a la devolución", ha reivindicado el presidente de En-Colectivo, Diego Maraña.