En Colectivo ve "inaceptable" otra subida de peajes en una AP-9 "ilegal" y exige anular la ampliación de la concesión

VIGO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores En Colectivo ha calificado como "inaceptable" la nueva subida de los peajes en la autopista AP-9, "una autopista ilegal", y ha vuelto a exigir al Gobierno de España que anule la ampliación de la concesión e implante la gratuidad.

El portavoz de la entidad, Diego Maraña, ha trasladado a Europa Press de nuevo la exigencia de En Colectivo al Gobierno de España, de que "paralice y congele el incremento de estos viajes", ya que la AP-9 es una "autopista ilegal". Al respecto, ha recordado que existe un dictamen motivado de la Comisión Europea que estableció que la ampliación de la concesión hasta 2048 incumplió la normativa comunitaria, tras una denuncia interpuesta por En Colectivo.

"Esto significa que el Gobierno tiene la obligación de ejecutar este dictamen motivado y ello conllevaría el procedimiento de anulación de la ampliación de la concesión y, a su vez, la gratuidad para todos los gallegos", ha explicado Diego Maraña.

El portavoz de la Asociación ha lamentado que "es muy triste" que el Ejecutivo central, "conocedor de esta situación irregular", utiliza el coste como justificación para no ejecutar el dictamen y, además, "permite de nuevo unos incrementos que suponen un gasto desorbitado para los gallegos, que tienen en la AP-9 "la única vía de comunicación de norte a sur", sin alternativa.

Por ello, En Colectivo ha exigido que "de una vez por todas" el Gobierno permita a los gallegos utilizar la autopista de forma gratuita, y ha insistido en trasladar su incomprensión por la negativa a ejecutar el dictamen europeo, con el consecuente "perjuicio" para los usuarios.

En ese sentido, ha lamentado que los gallegos sean para el Ejecutivo "españoles de tercera división", porque padecen la falta de infraestructuras y de calidad de movilidad equiparable a otras regiones de España. "Deberíamos reflexionar qué es lo que quiere el Gobierno para Galicia, puesto que si esta situación se hubiera producido en Cataluña o el País Vasco, este tema estaría solucionado desde el minuto uno", ha aseverado.