El Colegio Oficial de Médicos de Ourense alerta del incremento de agresiones a facultativos, 22 en Galicia en 2025

Foto de archivo - COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁCERES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Ourense ha alertado sobre el incremento de las agresiones contra profesionales sanitarios en España, alcanzando las 879 en 2025 según los datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC). En Galicia, fueron 22.

Tal y como destacan en un comunicado, con este nuevo dato, el número total de agresiones registradas desde que comenzaron a recopilarse en 2010 se aproxima ya a las 9.000, "lo que confirma que la violencia contra los sanitarios se ha convertido en un problema estructural dentro del sistema sanitario".

En Galicia, durante el pasado año se comunicaron 22 agresiones a médicos en una comunidad con 17.017 profesionales colegiados y cuatro colegios provinciales.

El análisis de los datos señala que la atención primaria continúa siendo el ámbito asistencial donde se producen más agresiones, concentrando el 58,6% de los casos a nivel nacional. En Galicia, los datos muestran una tendencia similar: el 41% de las agresiones se producen en este servicio, seguida de hospitales y servicios de urgencias.

Además, la mayoría de los incidentes se registran durante la jornada laboral, "lo que evidencia que la agresión constituye un riesgo profesional ligado directamente al ejercicio clínico".

BRECHA DE GÉNERO

Destacan que los datos del informe también reflejan una brecha de género en las agresiones. Las médicas sufren el 63,7% de las agresiones, pese a representar el 54,8% de la colegiación, lo que confirma que la violencia impacta con mayor intensidad en las profesionales sanitarias.

Asimismo, la mayoría de los profesionales agredidos se encuentran en edades de plena actividad asistencial, especialmente entre los 46 y los 55 años.

La mayor parte de los incidentes registrados son de carácter verbal o psicológico. En Galicia, el 82% de las agresiones corresponden a amenazas, insultos o coacciones, frente al 18% de agresiones físicas. A nivel nacional, las agresiones físicas ya representan el 19% del total, lo que refleja un incremento respecto a años anteriores.

El informe también analiza las causas de las agresiones, que en su mayoría están relacionadas con el propio proceso asistencial. En Galicia, el 82% de los incidentes tiene origen asistencial, destacando principalmente las discrepancias con la atención médica recibida, los conflictos relacionados con la incapacidad temporal y las exigencias de informes o documentos que no se ajustan al criterio clínico del profesional.