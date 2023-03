Los colegios médicos gallegos llevarán a la justicia el sistema XIDE del Sergas para dar citas en centros de salud

Interpondrán un recurso contencioso-administrativo porque "en la práctica" supone un "triaje" que no lo realizan profesionales sanitarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consello Galego de Colexios Médicos solicitará a la justicia la anulación del Plan de Xestión Integral da Demanda en Equipo (XIDE), que emplea el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para fijar citas en centros de salud en función de la dolencia que describa el paciente.

A través de un comunicado, los colegios médicos informan de su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo contra esta herramienta, tras un pleno extraordinario celebrado el lunes en Santiago de Compostela.

Este colectivo busca "garantizar la máxima seguridad" para las personas atendidas ante el "importante riesgo" que supone este sistema, tanto para ellos como para el personal no sanitario que les atiende.

Se trata de una aplicación que emplea la inteligencia artificial con cientos de motivos de consultas registrados. Así, en base a palabras claves que empleen los pacientes al acercarse al mostrador del centro de salud, el XIDE indica al administrativo --no sanitario-- a qué profesional debe derivarlo y le asigna una cita.

Esto, tal y como ya había denunciado con anterioridad el Consello de Colexios Médicos, implica "en la práctica" la aplicación de "un triaje" en Atención Primaria y el uso de un algoritmo "cuyos resultados no han sido testados y del que se desconoce su funcionamiento y si cuenta con aval científico" para gestionar las citas no programadas.

El principal defecto que observan los facultativos es que se atribuye al personal de servicios generales, que no son sanitarios, funciones de "evaluación de riesgos o síntomas que no les corresponden y que no deben realizar en ningún caso".

"Lo que debería ser un acto médico se decidirá entre una persona que no es sanitaria y una aplicación informática desconocida", afean, al tiempo que consideran además que "no se respeta la intimidad de los pacientes", ni tampoco la confidencialidad ni la garantía del secreto médico.

ESCRITO A FINALES DE DICIEMBRE

Pero no es la primera vez que los colegios amenazaban con adoptar medidas contra el XIDE. A finales de diciembre, escribieron un escrito dirigido al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y a la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo, para solicitarles su retirada por "no ajustarse a derecho".

Como el Consello Galego de Colexios Médicos no ha obtenido "ningún tipo de respuesta, ni siquiera acuse de recibo" pasados tres meses desde esto, decidió llevarlo a la justicia para que sean los tribunales los que decidan sobre su legalidad.

En definitiva, este colectivo profesional vuelve a criticar la "opacidad" de la Xunta al implementar este sistema porque "no ha dictado ninguna instrucción, circular o disposición al respecto" ni tampoco "existe ninguna publicación sobre él" en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

De igual modo, no ha habido "transparencia en el diseño, implementación y capacidad de interpretación de las decisiones adoptadas por los algoritmos".