Una colisión entre dos vehículos deja varias personas atrapadas en Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos vehículos ha dejado a varias personas atrapadas en la mañana de este viernes en Santiago de Compostela, tal y como confirma el 112 Galicia a Europa Press.

En este sentido, la Central de Emergencias ha detallado que el accidente tuvo lugar en la vía de Marconi, en el Polígono do Tambre y fue un particular quien solicitó asistencia sanitaria.

En concreto, en la llamada alertó de que podía haber personas atrapadas, por lo que se avisó a Urxencias Sanitarias, a Bomberos de Santiago, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, Urxencias Sanitarias confirmó a la Central de Emergencias que, efectivamente, había personas atrapadas en el interior de los vehículos.