Una colisión entre dos vehículos en Xermade (Lugo) deja dos personas heridas

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

LUGO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos vehículos en la localidad lucense de Xermade se ha saldado con dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 12.00 horas de este lunes en la carretera LU-540, a su paso por la parroquia de Roupar.

Al tener conocimiento de los hechos, los operadores de la central de emergencias solicitaron la intervención de los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que envió al punto a una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Ya en el lugar, los servicios sanitarios prestaron asistencia médica a dos personas, una de ellas herida de gravedad que fue trasladada en la aeronave.

Además, acudieron al lugar del siniestro agentes de la Guardia Civil y los Bomberos de Vilalba, ya que en un primer momento parecía que las personas implicadas estaban atrapadas en los vehículos.