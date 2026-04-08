Una colisión múltiple en la AP-9 en Vigo se salda con seis personas heridas, una de ellas grave

Archivo - La Axencia Galega de Emerxencias informa de un accidente de tráfico - AXEGA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una colisión múltiple registrada en las últimas horas en la autopista AP-9, en Vigo, se ha saldado con seis personas heridas, una de ellas de carácter grave, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El siniestro ocurrió sobre las 22.20 horas de este martes, en la autopista a su paso por la parroquia de Cabral, y en él estuvieron implicados cinco vehículos. La cadena de colisiones se inició cuando uno de los vehículos paró en la vía.

Al bajar del coche, la conductora fue atropellada por otro vehículo que circulaba por ese punto. A partir de ahí se produjeron varios impactos: un segundo coche impactó contra el primero, un tercero se empotró contra la mediana y otros dos chocaron entre sí tras una frenada brusca. Una de las personas heridas en el accidente tuvo que ser evacuado en estado grave.

En el operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias 061, Policía Local de Vigo, Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Vigo y el servicio de mantenimiento de la autopista.

ACCIDENTE EN A FONSAGRADA

Por otra parte, el 112 Galicia también ha informado de otro accidente, en este caso ha ocurrido en la mañana de este miércoles, en la LU-P-1906, en A Fonsagrada (Lugo).

Un particular que circulaba por esta carretera alertó a Emergencias al encontrarse a un hombre que había tenido un accidente y cuyo coche había caído por un barranco en el lugar de Pacios. Según informaba el alertante, el conductor había conseguido llegar a la carretera por sus propios medios y se encontraba en aparente buen estado.

El 112 Galicia movilizó efectivos del 061 y de la Guardia Civil de Tráfico.