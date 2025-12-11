Columnas de Laura Ferrero, Fernando Iwasaki y Noemí Sabugal, finalistas del Premio Afundación de Periodismo Julio Camba

Archivo - Alberto Olmos, último ganador del Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Columnas de opinión firmadas por Laura Ferrero, Fernando Iwasaki y Noemí Sabugal son los artículos finalistas de la 46ª edición del Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba, que se desvelará en el mediodía del 14 de enero durante un evento en Madrid.

Ferrero opta con el artículo 'Que vengan a buscarte', publicado en el diario El País; Fernando Iwasaki compite con 'A favor del sombrero', difundido en el diario ABC, y Noemí Sabugal presentó al premio el texto 'Escuchar es un arte', también de El País.

El jurado, presidido por el escritor leonés José María Merino, volverá a deliberar en la mañana del propio 14 de enero, de forma previa al acto previsto en el Hotel Palace. La dotación económica del galardón es de 10.000 euros y, por primera vez, las dos personas finalistas recibirán sendos premios de 2.000 euros.

Según recoge Afundación, este año se presentaron 238 candidaturas procedentes de 17 países, entre las que 179 eran de España. Argentina (15), Colombia (11), y Venezuela (5) son los siguientes países con más candidaturas presentadas.

"Los números, en cuanto a candidaturas, son similares a los del pasado año y la calidad de los artículos recibidos volvió a ponérselo muy difícil al jurado para elegir tan solo a tres finalistas", ha valorado la coordinadora del área de Cultura de Afundación, Marité Cortés.

En cuanto al jurado, acompañan a Merino, como vocales, el director de la Fundación Gabo, Jaime Abello; la escritora y periodista Cristina Sánchez Andrade; el ganador de la anterior edición del certamen, Alberto Olmos, y el también escritor y periodista Ramón Pernas. El director de Comunicación de ABANCA, Isaac González Toribio, completa esta composición como secretario.