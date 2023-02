Comesaña acusa al BNG de mentir sobre la manipulación de las listas de espera del Sergas y reta a ir a los tribunales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha acusado al BNG de mentir al afirmar que se excluye a pacientes de las listas de espera del Sergas y ha animado a los nacionalistas a acudir a los tribunales.

El responsable de Sanidade respondía así a una interpelación solicitada por el BNG en el Pleno del Parlamento de Galicia, donde la diputada Montserrat Prado ha hecho referencia a la multitudinaria manifestación celebrada hace dos semanas en Santiago de Compostela en defensa de la sanidad pública. "Ninguna de esas personas fue engañada o creyendo bulos; reclamaban una sanidad pública de calidad y para ustedes ha tenido que ser un baño de realidad", ha comentado.

Sobre esto, ha afeado que la respuesta del PP sea "desacreditar a los gallegos" e impulsar "más medidas para poner una alfombra roja a la sanidad privada", como la posibilidad de compatibilizar el servicio público y el privado.

En cuanto a las listas de espera, ha destacado que deberían haberse publicado el 31 de diciembre. "La transparencia no va con ustedes", ha apostillado. En base a los últimos datos del verano pasado, Prado ha indicado, entre otras cifras, que hay 43.000 personas esperando una intervención, 198.000 por consultas y 119.000 por pruebas diagnósticas.

Además, ha afirmado que el Sergas pone el contador a cero en la espera de aquellos pacientes que son derivados a un centro concertado y rechazan ser atendidos allí.

Por su parte, Comesaña ha negado tajantemente esta afirmación. El conselleiro ha explicado que dentro de la espera no estructural, se encuentran aquellos pacientes no operables por motivos médicos, aquellos que deciden no ser intervenidos en ese momento por decisión personal y aquellos en espera tras rechazar una derivación. "En ningún caso se les pasa al final de ninguna cola o se les hace esperar más. Es mentira. Miente cuando dice que los pacientes que rechazan un centro concertado, que no privado, vuelven a empezar. Y le reto a que vaya a los tribunales y lo demuestre", ha defendido.

En lo que respecta a las listas de espera, el responsable de sanidad de la Xunta ha reivindicado la eficacia del servicio, sobre todo durante la pandemia. Precisamente la crisis de Covid-19, ha justificado, obligó a aplazar pruebas e intervenciones.

"Hay un aumento en las listas de espera que no queremos y pedimos perdón a la sociedad por esa demora, pero es así en todos los sistemas sanitarios. La Xunta trabaja por disminuir esos datos y, aun sin haber vuelto a los datos de 2019, tenemos los mejores de toda la serie histórica del Sergas", ha explicado.

LISTAS DE ESPERA

Así, ha detallado que Galicia se sitúa entre las comunidades con menos listas de espera, con 55 días de espera media para consultas frente a los 42 de 2019 y "frente a los 65 de 2009 con el BNG y los 69 de este año de media española".

En cirugía, ha comentado, la gallega es la cuarta región con el mejor dato. "Según los datos de junio de 2022, mes del que son los últimos datos de todas las comunidades, Galicia tenía una espera media de 75 días frente a los 54 de 19 y 38 por debajo de la espera media española, de 113 días", ha indicado.

Por último, Comesaña ha apuntado que "la prioridad de la Xunta siempre son las patologías más graves", con una espera de 19 días de media, cuando la estatal es de 40 días. "Ni un solo paciente grave ha sido derivado a centros concertados", ha aseverado.

Prado ha calificado de "inaceptable e indecente" la actitud del Gobierno gallego, que "no hace nada por acabar con la incerteza permanente de los gallegos que no saben cual es su situación". "No quiere hablar de las imágenes de la manifestación porque son incontestables", ha añadido.

El conselleiro ha cerrado la interpelación preguntando a Prado que, "si tan malo es derivar al concertado, ¿por qué el Gobierno del BNG lo hacía?". "Galicia es la comunidad que menos deriva", ha asegurado, tras lo que ha insistido en que los nacionalistas utilizan "la demagogia y la mentira". "Traspasa ciertos límites cuando insinúa que quitamos pacientes de las listas de espera", ha afeado.