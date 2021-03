Comesaña advierte que "siguen los efectos de la tercera ola" y defiende las medidas: "Hay que evitar la cuarta"

Cree "positivo" que la mascarilla se siga usando en algunas profesiones y es partidario de implantar la transparente en colegios si "es factible"

"No tendría sentido mantener las plantillas de refuerzo. Si la demanda se fuera reconduciendo, habría que orientarlas a otras necesidades", señala

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña (Vigo, 1968), llegó al departamento autonómico del Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo antes de la segunda ola de la pandemia por SARS-Cov-2 y con una Galicia con los índices más bajos de inmunización por la baja tasa de infectados antes del verano. Advierte que a la tercera ola, que tuvo su pico de contagios el 22 de enero de 2021, la sanidad pública gallega llegó peor que a la anterior: "En la segunda partíamos de una situación basal muy buena en recursos hospitalarios, pero en la tercera no fue así, empezó cuando estábamos en el rango de los 60 pacientes en la UCI".

"No me atrevo a decir que la tercera ola (acabó)... evidentemente pasó, pero los efectos siguen", ha advertido cuando arranca un puente de San José con restricciones que, reconoce, supondrán un "esfuerzo" para los gallegos, pero que son clave para evitar el avance de contagios. "Trabajamos intensamente para que no (haya cuarta ola). Creo que todo el esfuerzo que vamos a hacer en el puente y en Semana Santa va encaminado a eso, a esa contención", ha subrayado, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha admitido que, "por números epidemiológicos (baja tasa de inmunización)", Galicia podría llegar a esa situación.

Comesaña rechaza "crear falsas expectativas" sobre la Semana Santa y sobre si habrá otras medidas de 'alivio'. "Yo aplicaría la prudencia, no hay que crear falsas expectativas sobre posibles mejoras ni sobre posibles cambios", ha avisado el conselleiro, partidario de, eso sí, "buscar el equilibrio, difícil", entre las restricciones y actividad económica y social.

¿Discute mucho con el vicepresidente Rueda --que tiene las competencias de Turismo--?, es preguntado. Tras intuirse una sonrisa bajo la mascarilla, se muestra rotundo al asegurar que "no". "La relación es estupenda y nos reunimos con mucha frecuencia, con la conselleira de Emprego y con los sectores (afectados). Hay que ser sensibles a todas las percepciones de todos los sectores y tomar decisiones conociéndolas", ha expuesto el titular de Sanidade, quien ha indicado que el objetivo es "mantener" los niveles de incidencia, que actualmente se remontan a datos "de agosto", con "un pequeño margen y estar muy atentos".

CUARENTENAS Y PROTOCOLOS

En la entrevista con Europa Press, Comesaña afirma que "todavía es pronto para alterar" los protocolos de las cuarentenas, porque "hay varios factores", como las "variantes" que "alteran ligeramente los plazos". "Se está incluso debatiendo si las cuarentenas, a la vista de las variantes, tendrían no solo que no disminuir, sino aumentar. Se está planteando si en vez de diez días, habría que pasar a 14", ha remarcado.

De este modo, y bajo el "principio de prudencia", se siguen haciendo test semanales en las residencias de mayores, "gracias" a los que se ha detectado "algún brote no esperado". "Por lo tanto, máxima seguridad y relajar (protocolos) cuando sea muy evidente que se puedan relajar. Mientras tanto, seguimos aplicándolos con mucha cautela", ha esgrimido, para sostener, a renglón seguido, que "a corto plazo" no ve "un cambio en las cuarentenas".

Sobre si hay medidas que se han implementado en distintos ámbitos como el educativo o profesiones en las que deba pervivir la mascarilla (por ejemplo, personal de cocina o que trabaja muy próximo a clientes), entiende que "probablemente sí". "Esta situación nos va a llevar durante un tiempo a que los hábitos de seguridad que hemos adoptado los mantengamos. Y creo que será positivo", ha reflexionado.

En cuanto al uso de protección en los centros educativos, especialmente en enseñanza de lenguas o aprendizaje del habla de los pequeños, el conselleiro de Sanidade entiende que habrá que adaptarse "a ciertas situaciones especiales" y se ha mostrado partidario de la mascarilla transparente en la docencia para estos contextos. "Tampoco es que haya gran suministro de este tipo de mascarillas, pero si las hay, y es factible, y son asequibles y no hay problema de acceso a este producto, yo no descartaría que se fuese adaptando progresivamente (el sistema educativo)", ha apostado.

RASTREO Y ESTUDIOS DE BROTES

El conselleiro de Sanidade, que en una de las primeras intervenciones en el Parlamento fue cuestionado por el equipo de rastreadores con el que cuenta Galicia en medio de la polémica, ha vuelto a insistir en que "el rastreo es una función que hacen distintos elementos del sistema sanitario e incluso del no sanitario", del que forman parte la central de seguimiento y los militares.

"Toda esa estructura sigue. Ha habido momentos en que hemos tenido que dotarla", ha indicado, al respecto de lo que recordó que hubo puntos en enero en que había cerca de 2.000 seguimientos a realizar en un solo día. "Aunque baje el número de casos, no hay que relajar el seguimiento, toda la parte de aislamiento de contactos estrechos, es algo que tenemos que mantener. Logicamente, si hay menos entradas, hay menos requerimientos, pero esa información está ahí y es fácilmente explotable", ha indicado, al hilo de lo que recordó que esta información se usa en los comités clínicos para la adopción de decisiones (si hay brotes localizados en una familia, si son aislados, etc).

Preguntado acerca de si se realizará un estudio de los casos y brotes y su origen y comportamiento, no descarta que, cuando la situación "esté más relajada, se puedan hacer incluso publicaciones de interés científico". "Pero ahora el objeto es gestionar el día a día de los brotes", ha apostillado.

PLANTILLAS DE REFUERZO Y PLAN DE SALUD MENTAL

Un año después de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Comesaña ha vuelto a hacer un reconocimiento a la labor del personal que ha estado en primera línea de covid y a todos los que trabajan en los centros sanitarios. También recuerda que se reforzaron las plantillas, inclusive con estudiantes MIR.

"Si la situación mejora y la carga de los hospitales, ya sea convencional o críticos --pero también urgencias, laboratorios...--; si esta demanda se fuera reconduciendo, no tendría sentido seguir manteniendo esas plantillas, habría que orientarlas hacia otras necesidades que seguramente habrán quedando", ha esgrimido.

El titular de la cartera sanitaria advierte de que "no hay que olvidar que hay una gran parte de la actividad que se ha pospuesto, porque era posponible, que habrá que abordarla también". "Por desgracia o por suerte, tenemos actividad suficiente para reconducir toda esta plantilla", ha sentenciado.

Comesaña recuerda que se ha impulsado ya un plan de atención a los profesionales que han estado en primera línea de covid y que también "preocupa" la salud mental de la población general, por lo que se reforzará este año el sistema público con 120 nuevos profesionales en esta rama sanitaria.

TRATO "CORRECTO" CON DARIAS

"Hasta ahora la relación es correcta", ha respondido al ser preguntado cómo es el trato con la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, y si se mantiene el mismo tipo de contactos que con su predecesor, Salvador Illa. "Era correcta con el ministro Illa y es correcta con la ministra Darias. Pero cuando veamos alguna cuestión que nos preocupa, se la trasladaremos", ha apostillado.

"Centrado en el día a día", afirma que es "un reto importantísimo" la gestión de la crisis sanitaria y agradece a Feijóo "esta oportunidad". ¿Tiene aspiraciones políticas y se ve en listas electorales?: "Yo con pensar en la gestión de la pandemia, y de lo que no es pandemia de la salud de los gallegos, de momento tengo suficiente".

