Comesaña pide proporcionalidad en la obligatoriedad del uso de mascarillas, que Galicia acata "por imposición"

El conselleiro de Sanidade confirma que Galicia ha superado el pico de la gripe y que la prevalencia desciende, aunque llama a la prudencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha vuelto a pedir al Gobierno central "proporcionalidad" en la obligatoriedad del uso de las mascarillas, que Galicia, ha asegurado, acata "por imposición".

En declaraciones a los medios antes de participar en la presentación de la plataforma Sanidade Mediaverso, el conselleiro ha tachado la situación de "absurda", ya que Galicia fomentó el uso de las mascarillas a partir del 28 de diciembre, "prescisamente en el que era el peor momento".

"Dijimos que no tenía sentido tomar esta medida ahora. Por supuesto, no estamos en contra del uso de la mascarilla. Lo que sí nos parecía era que la obligatoriedad era una medida excesiva, no proporcionada y desde luego, temporalmente, no era el momento adecuado", ha defendido.

En esta línea, ha censurado que el Ministerio de Sanidad, "a pesar de que ningún consejero avaló esa obligatoriedad", decidió tomar la medida "de forma unilateral". Apunta también que en el documento aportado no quedan claras las indicaciones. "No sabemos con qué valor una comunidad que esté en valores muy altos si baja un poco se puede quitar, y una que esté en valores muy bajos si sube un poco no se puede quitar. No tiene sentido", ha insistido.

Así, ha reconocido que desde el Gobierno autonómico han publicado la orden en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para la entrada en vigor de la medida, "como no podía ser de otra manera", pero ha avanzado que insistirán en la "proporcionalidad" de las medidas.

Sobre esto, ha asegurado que lo hacen "por imposición" del Ministerio, que "se salta las competencias de la Comunidad autónoma" al respecto.

"En cuanto nos aclaren cuándo pueden dejar de ser obligatorias, pues haremos como hicimos en su momento con la recomendación", ha indicado para confirmar que no las van a retirar.

Apunta también que en la rueda de prensa en la que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la medida, no incluyó a las clínicas privadas, que sí aparecen ahora en la orden comunicada. "Esta forma de trabajar no es buena, como se ve", ha censurado.

USO DE MASCARILLAS

El Diario Oficial de Galicia recoge en su publicación de este viernes las medidas específicas relacionadas con el uso de las mascarillas. Concretamente, su obligatoriedad en centros sanitarios asistenciales (hospitales y atención primaria), así como en las consultas de ámbito privado.

Asimismo, se recogen excepciones a la obligación del uso de la mascarilla, que aplican para menores de seis años, personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Además, en el caso de que por la propia naturaleza de las actividades, el uso de mascarilla resulte incompatible, conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias, en particular cuando exista interacción verbal y/o gestual que sea importante en el abordaje o trato con el/la paciente.

Por otra parte, se recomienda, que no obliga, el uso de mascarilla para todas aquellas personas que presenten síntomas de infección respiratoria, así como reducir el número de interacciones sociales ante la presencia de síntomas de infección respiratoria aguda.

Se recomienda también adoptar en los centros residenciales de personas vulnerables las medidas y precauciones adicionales que resulten necesarias con la finalidad de proteger a las personas residentes y evitar brotes, entre las que se incluye la provisión suficiente de mascarillas para el personal que atiende a personas con síntomas compatibles con infección respiratoria aguda y para las personas que presenten síntomas. Esta recomendación afecta también a las oficinas de farmacia de Galicia.

SUPERADO EL PICO DE LA GRIPE

Por otra parte, el conselleiro de Sanidade ha confirmado que Galicia ya superado el pico de la gripe y que la prevalencia del virus continúa a la baja, tal y como lleva dos semanas, pero con todo, ha hecho un llamado a la "prudencia".

Ha recordado que Sanidade esperaba el pico de la gripe para la semana 52 (última de diciembre), como así ocurrió. "Lo dijimos casi en septiembre, por lo que habíamos visto de que se estaba adelantando en el hemisferio sur. De hecho, tengo que recordar que adelantamos el inicio de la campaña de vacunación al 25 de septiembre por eso y tuvimos la suerte de acertar", ha señalado.

Ha detallado que, con la información que manejan, "efectivamente el pico se produjo en la semana 52". "Tuvimos el valor más alto y a partir de ahí empezamos a ver valores más bajos en episodios de gripe, en hospitalizaciones y también en la positividad de las pruebas de gripe que hacemos", ha indicado.

La semana pasada ya empezó a notarse un descenso, ha continuado, que se ha mantenido esta semana.

"Eso no quita que podamos tener algún repunte todavía. Hay que ser prudentes pero, como dijimos varias veces, incluso el Ministerio de Sanidad ante la obligatoriedad de las mascarillas, en Galicia la situación no era la que decía el Ministerio, como quedó demostrado. En todo caso, insisto en la prudencia. Seguiremos viendo cada día los datos", ha apuntado.

BAJA LA INCIDENCIA

El DOG recoge datos de la semana epidemiológica 1 (del 1 al 7 de enero de 2024) facilitados por la Dirección General de Salud Pública en fecha 11 de enero de 2024.

Así, respecto a la gripe, apuntan que la tasa de consultas es de 172 por cada 100.000 habitantes, un 21% inferiror a la de la semana anterior. Remarcan que este descenso se observa en todos los grupos de edad y especialmente en el comprendido entre los 5 y los 19 años.

El porcentaje de positividad de los virus de la gripe ha bajado y ya es del 30,1% (38 % en la semana anterior) y la tasa de ingresos con gripe confirmada es de 16,8 ingresos por 100.000 habitantes, un 7% menor que la de la última semana de diciembre.

En cuanto a la Covid-19, y aunque destacan que actualmente "no existe una situación de onda epidémica", la tasa de consultas en atención primaria es de 64,83 consultas por 100.000 habitantes, y el porcentaje de positividad en la semana 1 para todas las edades es del 11,0%, valores inferiores a los observados en las últimas tres y dos semanas respectivamente.

No obstante, se aprecia un ligero aumento de la tasa de hospitalización con COVID-19 confirmada, que es de 4,97 ingresos por 100.000 habitantes (4,67 ingresos por 100.000 habitantes en la semana anterior).

"Los datos anteriores muestran que en Galicia se está experimentando un descenso de las infecciones respiratorias agudas", aseguran en la publicación, haciendo hincapié en que en el caso de la Covid-19 "no esatmos en onda epidémica", y en el caso de la gripe, sería "la primera semana de disminución tras aparentemente haber alcanzado el pico en la onda".