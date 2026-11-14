Comienza este lunes el juicio al acusado de apuñalar mortalmente a un chico el día que cumplía 21 años en Ourense

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OURENSE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense acoge desde este lunes, 16 de noviembre, y hasta el jueves, día 20, el juicio contra un hombre acusado de apuñalar mortalmente a un chico que cumplía 21 años en el momento de los hechos, en 2024, en la ciudad de As Burgas. Fiscalía solicita la pena de 14 años de prisión por un delito de homicidio.

Según recoge el escrito fiscal, durante la madrugada del 29 de noviembre de 2024, dentro de un pub ubicado en el casco histórico de la ciudad se inició una discusión entre el inculpado y un grupo de jóvenes entre los cuales se encontraba la víctima.

La disputa continuó en el exterior del establecimiento, momento en el que el acusado comenzó a propinar puñetazos a varios integrantes del grupo, siendo también golpeado y cayendo al suelo.

Sin embargo, el inculpado se levantó y comenzó a caminar calle abajo mientras la víctima lo perseguía, hasta que, en un momento dado, el denunciado sacó una navaja de unos 20 centímetros que llevaba en el bolsillo y, "con una clara intención de acabar con su vida", le asestó una puñalada en el tórax alcanzándole el corazón.

Así las cosas, el inculpado huyó del lugar hasta llegar al río Barbaña, en el cual arrojó el arma del crimen, mientras era perseguido en todo momento por un grupo de personas, que lograron retenerlo hasta la llegada de los agentes de Policía.

Finalmente, sobre las 3,20 horas de ese mismo día, la víctima falleció en el Hospital Provincial de Ourense, a causa de la puñalada recibida.

PETICIÓN DE CONDENA

Por todo ello, además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal solicita, una vez cumplida la pena impuesta, la expulsión del acusado --de nacionalidad rumana-- del territorio español durante nueve años.

Asimismo, Fiscalía interesa el pago de una indemnización de 87.000 euros a la madre del fallecido y de 23.000 euros al hermano de este por los daños ocasionados como consecuencia de la muerte. El juicio comenzará este lunes tras la constitución del tribunal de jurado.