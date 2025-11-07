La Comisión Europea otorga al proyecto de Altri un sello de calidad que facilita el acceso a financiación de la UE

Archivo - Proyecto 'Gama', que planea Altri para Palas de Rei (Lugo). - GREENFIBER - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) ha otorgado al proyecto Gama, impulsado por Altri a través de Greenfiber en Palas de Rei (Lugo), el sello STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa).

Según destaca Greenfiber a través de un comunicado, se trata de una etiqueta de calidad otorgada por la Comisión Europea destinada a "facilitar el acceso a oportunidades de financiación" en el marco de los programas de la UE incluidos en esta iniciativa.

La empresa asegura que, con este sello, se reconoce al proyecto de fibras textiles como "estratégico" para "mejorar la competitividad industrial de la UE". Además, permite el acceso del proyecto GAMA a medidas de ayuda estatal previstas en el Pacto Industrial Limpio.

El proyecto GAMA ha conseguido este sello tras haberse presentado al programa de financiación 'Innovation Fund'. En el documento de resolución remitido a Greenfiber, la agencia CINEA comunica que "pese a sus méritos, el proyecto GAMA no puede ser financiado debido a los recursos presupuestarios disponibles para esta convocatoria".

De este modo, la empresa defiende que la negativa a la aportación de fondos "no obedece a ningún incumplimiento con la legislación ambiental europea".

"Todo lo contrario, en el mismo escrito se señala que el proyecto ha sido considerado de alta calidad e impacto, y podrá ser remitido al Banco Europeo de Inversiones (BEI), sí así lo desea el promotor, para su posible desarrollo mediante la Asistencia al Desarrollo de Proyectos (PDA)", añade.